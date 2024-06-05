Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl eylül yerine kasım ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler son haftalarda altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmuştu.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi ise ABD çekirdek PCE rakamlarıydı. ABD’de cuma günü açıklanan ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin yumuşama sinyali vermesi ve ABD ilk çeyrek büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, ekonominin itici gücü olan tüketimin hız kestiğine dair sinyal verdi. Yatırımcılar bu hafta ise cuma günü ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini izleyecek.

ESKİ FED YETKİLİSİNDEN FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Öte yandan Goldman Sachs Başkan Yardımcısı ve eski Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan pazartesi günü yaptığı açıklamada, "şok edici" bir şey olmadıkça bu yaz faiz indirimi görmediğini söyledi.

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YENİ GÜNDE PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 2337 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2325 dolar, en yüksek ise 2341 dolar seviyeleri görüldü. Yeni günde gram altın ise 2450 liradan işlem görüyor.