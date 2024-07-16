Gram altında yeni rekor

ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gidebileceği ihtimalleri kuvvetlendi. Bu durum geçen haftanın son işlem gününde altın fiyatlarının sert yükselmesine yol açtı.

Haberin Devamı

GRAM ALTIN DÜN REKOR KIRDI

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı dün rekor seviyeyi test etti. Gram altın 2589 liraya ulaşırken, ons altın 2439 dolar seviyesini gördü.

POWELL’DAN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Geçtiğimiz gün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politikasının "uzun ve değişken gecikmelerle" işlemesi nedeniyle merkez bankasının faiz oranlarını düşürmek için enflasyonun yüzde 2'ye ulaşmasını beklemeyeceğini söyledi. Dolayısıyla, "Enflasyonun yüzde 2'ye düşmesini beklerseniz muhtemelen çok uzun süre beklemişsinizdir" dedi.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2422 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2440 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2420 dolar, en yüksek ise 2443 dolar seviyeleri görüldü.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güne 2568 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 2595 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2565 lira, en yüksek ise 2600 lira seviyeleri test edildi.