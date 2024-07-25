Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD'de açıklanacak ekonomik veriler öncesinde yatırımcıların kar rezervasyonu yapmasıyla ons altında baskı arttı. Ons altın bu sabah 2366 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda 2375 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Yurt içinde ise gram altın fiyatı düşüş göstererek 2518 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2508 lira, en yüksek ise 2543 lira seviyeleri test edildi.

OANDA'nın Asya Pasifik Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, “Temel bir perspektiften baktığınızda, altını baskı altına alan herhangi bir faktör yok. Bu nedenle bir miktar kar alımı görüyoruz gibi görünüyor ve teknik açıdan bakıldığında fiyatlar düşebilir” dedi.

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ABD'de bugün gayrisafi yurt içi hasıla, cuma günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tercih ettiği enflasyon ölçütü olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri açıklanacak.

ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Wong, PCE verilerinin enflasyonun yavaşladığını göstermesi ve Fed'in eylül ayında faizleri düşürebilmesi halinde, altın fiyatlarında yeniden bir canlanma olmasının beklendiğini vurguladı.

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Dünya Altın Konseyi, “Seçimlerle ilgili belirsizliğin devam etmesi ve artan jeopolitik tehditler daha fazla dalgalanma yaratacak ve muhtemelen daha geniş makro değişkenleri etkileyecektir” dedi.