Altın fiyatlarında son durum ne?

Dün, dolar/TL'deki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 3 bin 638 liradan tamamladı.

Haberin Devamı

Altının gramı şu sıralarda 3 bin 741 liradan işlem görürken, ons altın fiyatı 3060 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında attığı tarife adımları, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler artarken, tarifelere ilişkin haber akışı ile bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu tarifelerin ardından birçok ülkenin müzakereye açık bir tutum sergilemesi, piyasalarda toparlanma eğilimini destekleyen iyimserliği de beraberinde getirmişti. Çin'in tarife misillemesi sonrasında, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklanması ise küresel risklerin tekrardan yükselmesine neden oldu.

Haberin Devamı

Analistler, Trump’ın Çin'e uyguladığı tarifelerin yürürlüğe girmesiyle artan ticaret savaşı ve resesyon endişelerinin güvenli liman talebini artırdığını belirtirken, zayıflayan dolar endeksinin de altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, Dünya Altın Konseyinin yayınladığı verilere göre, altın fonları bu yılın ilk çeyreğinde son 3 yılın en yüksek çeyreklik girişini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları ile ABD'de toptan stok verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar 50 seviyesinin direnç, 3 bin dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.