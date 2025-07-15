Altın fiyatlarında son durum ne?

Altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,4 kayıpla 4 bin 318 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 4 bin 344 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 270 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni günde yüzde 0,5 yükselişle 3 bin 359 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin tarife gerginlikleri güvenli liman varlıklara olan talebi desteklerken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına dair ipuçları sunabilecek olan ABD enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa Birliği (AB), ABD'yi ticaret anlaşması çabalarına direnmekle suçlarken, bir uzlaşmaya varılamaması durumunda karşı önlemler alınacağı uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise AB ve diğer ticaret ortaklarıyla görüşmelere açık olduğunu belirtti.

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Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini yenilerken, faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyeye çekilmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, altının tarife gerginlikleriyle birlikte oluşan güvenli liman talebiyle birlikte değer kazandığının ancak yükselen hazine tahvil getirileri ve dolar endeksinin değer kazanmasının fiyatları törpülediğini kaydetti.

Altının tarife gerginlikleriyle artan güvenli liman talebiyle değer kazandığını bildiren analistler, ABD hazine tahvil getirileri ve dolar endeksinin de fiyatlamalarda etkili olduğunu ifade etti.

Analistler bugün, yurt içinde piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.