Altın fiyatlarında son durum ne?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 830 liradan tamamlamıştı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 824 lira seviyesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

Çeyrek altın 8 bin 80 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 571 liradan satılıyor.

Altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 3 bin 634 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ederken, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Analistler, enflasyon verisinin ardından Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini belirterek, verinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda dolara olan talebin artabileceğini ve bu durumun altın fiyatlarını kısa vadede olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Haberin Devamı

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, ECB'nin politika faizlerini sabit bırakmasının beklendiğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler ise eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin destek, 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.