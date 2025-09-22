Altın fiyatları yeniden rekor kırdı

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 kazançla 4 bin 903 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 4 bin 961 TL'yi görerek tüm zamanların zirvesini test etti.

Haberin Devamı

ONS ALTIN KRİTİK EŞİK OLAN 3 BİN 700 DOLARIN ÜZERİNDE

Altının onsu güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 720 dolar seviyesini aştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki "güvercin" tutumu ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi altın fiyatlarının yükselişini sürdürmesini sağlıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Analistler, bu hafta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 800 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.