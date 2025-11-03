Altın fiyatlarında son durum ne?

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,3 azalışla 5 bin 411 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 14.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,09 üstünde 5 bin 417 lira seviyesinde bulunuyor.

Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,08 artışla 4 bin 5 dolarda seyrediyor.

Teknoloji şirketlerinin açıkladığı güçlü bilançolar ve ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin azalmasının varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirten analistler, Çin'de perakende altın satışlarında uygulanan vergi teşvikinin kaldırılmasının da fiyatlar üzerindeki etkili olduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.