Altın fiyatlarında son durum ne?
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 418 liradan işlem görüyor.

07.11.2025 - 09:51
Altının gramı, günü yatay seyirle 5 bin 389,4 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 5 bin 418 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 164 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 512 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 3 bin 994 dolarda seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ABD'de özel sektör istihdam raporlarının ülkenin işgücü piyasasındaki zayıflığa işaret etmesi ve ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle altın fiyatları yükseldi. ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi de güvenli liman talebini artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB enflasyon raporunun yanı sıra hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle bugün resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

