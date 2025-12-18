Altın fiyatlarında son durum ne?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 5 bin 962 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 5 bin 955 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 834 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 181 liradan satılıyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki başkanının faiz oranlarının "çok daha düşük olması gerektiğine inanan" bir isim olacağını söylemesi, ons altını destekledi. Altının onsu dün yüzde 0,9 artışla 4 bin 341 dolara çıktı. Ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 335 dolardan alıcı buluyor.

Bu gelişmelere ek olarak ABD'de teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri sürerken, ülkedeki istihdam piyasasının soğuduğuna yönelik kaygılar güçlü kalmaya devam ediyor.

Açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği yola yönelik belirsizlikleri artırırken, gözler bugün önemli merkez bankalarının para politikaları kararlarına ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Ülkede kasım ayı TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,1 arttığı tahmin edilirken, aylık bazda ise yüzde 0,3 civarında artış öngörülüyor. Analistler ekim ayı verilerinin hükümetin kapanması nedeniyle açıklanmadığını hatırlatarak, eylül ayı verilerine göre ülkede enflasyon eğiliminde hızlanma beklendiğini ifade etti.

Yeni işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çektiği toplantının özeti takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku ve TCMB'nin PPK Toplantı Özeti, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının, İngiltere Merkez Bankasının faiz kararları ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.