Altın fiyatlarında 'tahvil' baskısı

Para ve emtia piyasalarında gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerde olurken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika adımları da dikkatle takip ediliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz hafta yüksek enflasyona karşın mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemişti. Fed üyeleri de Powell’ın sıkı para politikasına yönelik açıklamalarını desteklemişti.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 3 YILIN ZİRVESİNDE

Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 2.557’ye kadar çıkarak 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD tahvil getirilerindeki artış güvenli liman altına olan talebi azaltıyor.

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Tahvil faizindeki keskin yükseliş doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açtı. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 99.225 seviyesine kadar yükseldi. Doların güçlenmesi ise altın fiyatlarının aşağı yönlü bir seyir izlemesinde etkili oluyor.

ONS ALTIN YÜZDE 1’İN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

Geçtiğimiz haftayı yüzde 2.09 oranında değer kazancıyla tamamlayan ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde yönünü aşağı çevirdi. Güne 1958 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda geri çekilerek 1934 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1931 dolar, en yüksek ise 1959 dolar seviyeleri görüldü. Bu gelişmeyle birlikte ons altında günlük değer kaybı yüzde 1’i aştı.

ALTINDA MÜZAKERE ETKİSİ FİYATLANIYOR

Öte yandan analistler Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'de yüz yüze barış müzakereleri yapılacağı haberlerinin de altın fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını ifade ediyor.

GRAM ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki geri çekilmelerden etkileniyor. Haftanın ilk işlem gününe 933 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 923 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 920 lira, en yüksek ise 934 lira seviyeleri görüldü. Geçen hafta yüzde 2.18 oranında değer kazanan gram altın böylelikle bugün yüzde 1’in üzerinde kayıp yaşıyor.