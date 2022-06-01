Altın fiyatlarında tahvil baskısı

Küresel çapta artan enflasyon ve resesyon endişeleri son haftalarda yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmişti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artırmaya başlamasıyla baskı altında kalan ons altın son 2 haftayı yükselişle tamamlamıştı.

ONS ALTIN GERİLİYOR

Bu hafta itibarıyla ise ons altında yön değişti. Pazartesi gününe 1853 dolardan başlayan ons altın 1864 dolara yükseldikten sonra 1855 dolardan kapandı.

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Ons altın geçtiğimiz güne 1855 dolardan başladı. 1835 dolara kadar gerileyen ons altın günü 1837 dolardan kapattı.

İŞTE ONS ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş ve doların küresel çapta değerlenmesi ons altın fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi son 3 işlem gününde de yükseliş kaydederken, dolar endeksi yeniden 102 puan seviyesinin üzerine çıktı.

FED'DEN KRİTİK HAMLE

Öte yandan Fed toplam büyüklüğü 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu daraltmaya 1 Haziran itibarıyla başladı. Fed aylık 95 milyar dolar tutarında bilançosunu küçültecek. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Fed tutanaklarında ise üyeler politika faizinin birkaç toplantıda 50 baz puan artırılabileceğine yönelik görüş bildirmişti. Fed’in sıkı para politikasına yönelik hamleleri de ons altının düşmesinde etkili oluyor.

GRAM ALTIN SON 2 GÜNDÜR DÜŞÜYOR

Haftaya 970 liradan başlayan gram altın 981 liraya kadar yükselmişti. Salı günü düşüşe geçen gram altın 967 liraya kadar geri çekildikten sonra 968 liradan kapandı.

Gram altında düşüş bugün de sürüyor. Güne 969 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 965 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 963 lira, en yüksek ise 972 lira seviyeleri görüldü.