Altın fiyatlarında 'tahvil' etkisi

ABD’de çarşamba günü açıklanan veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artırmak zorunda kalmayabileceği yönündeki umutları desteklerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüşe geçti.

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ABD’DE İKİ KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Çarşamba günü açıklanan ADP verilerine göre ABD’de şirketler eylül ayında 2021 başından bu yana en düşük seviyede yeni istihdam yarattı.

Ağustos ayında 180 bin artış kaydeden özel sektör istihdamı geçen ay yalnızca 89 binlik artış yaşadı. Veriler iş gücü talebinin birçok sektörde yavaşladığını gösterdi.

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ABD’de açıklanan ISM hizmet endeksi de eylül ayında 53,6 ile bu yılın en düşük seviyesine indi ve Fed’e dair endişelerin azalmasını destekledi.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE YÖN DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz gün yüzde 4.884’e kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüşe geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.700’lü seviyelere indi. Dolar ise küresel çapta düşüş gösteriyor. ABD tahvilleri ve dolardaki zayıflama altına destek verdi.

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ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Son 8 işlem gününde de düşüşe geçen ons altın dün 1821 dolardan kapandı. Bugüne 1821 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1824 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1820 dolar, en yüksek ise 1829 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİYOR

Haftanın dördüncü işlem gününe 1614 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1617 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1603 lira, en yüksek ise 1621 lira seviyeleri test edildi.