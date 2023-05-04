Altın fiyatlarında tarihi rekor

Para ve emtia piyasalarında yön geçtiğimiz gün saat 21.00’de açıklanan Fed faiz kararı sonrası belli oldu. Fed politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 5-5.25 seviyesine çıkardı.

FED FAİZİ 16 YILIN ZİRVESİNDE

Böylelikle Fed son 10 toplantı boyunca üst üste artırıma giderek faiz oranlarını 16 yılın zirvesine çıkardı.

KARAR METNİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Karar metninde ise dikkat çeken ifadelere yer verildi. Metinde sonraki açıklamada yer alan bir miktar ek politika faizi artırımının uygun olabileceği yönündeki açıklamaların çıkarıldığı görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Metindeki bu ifadenin çıkarılması ile birlikte Fed’in haziran ayındaki toplantısında faiz artırımına ara verebileceği beklentileri kuvvetlendi. Bu gelişme sonrasında altın fiyatlarında sert yükselişler görüldü.

POWELL’DEN ‘GEREKİSE FAİZ ARTIRIRIZ’ MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell karar sonrası basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Powell konuşmasında bundan sonra da verileri takip ederek gereken adımları atacaklarını ve gerekirse para politikasını daha da sıkılaştıracaklarını söyledi.

ONS ALTINDA TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİ

Fed faiz kararı öncesinde 2023 dolar seviyesinde hareket eden ons altın gece 01.00 sıralarında 2078 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böylelikle ons altın 3 Mart 2022 tarihinde gördüğü 2070 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı.

Ons altın şu sıralarda yatay bir seyir izleyerek 2035 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 1300 LİRAYI AŞTI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket etti. Fed kararı öncesi 1266 lira seviyesinde hareket eden gram altın 1302 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın şu dakikalarda 1274 lira seviyesinde bulunuyor.