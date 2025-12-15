Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAltın fiyatlarında yeni haftada hızlı yükseliş! Nedeni belli oldu
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında yeni haftada hızlı yükseliş! Nedeni belli oldu

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde doların zayıflaması ve ABD Hazine tahvil getirilerinin gerilemesiyle yükselişini sürdürdü. Gram altın cuma günü 5.976 TL ile rekor kırdıktan sonra geri çekilerek haftayı 5.902 TL’den kapatmıştı. Peki yeni haftada fiyatlarda son durum ne? İşte detaylar...

15.12.2025 - 09:22 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında yeni haftada hızlı yükseliş! Nedeni belli oldu

Dolar endeksi, geçen hafta görülen 2 ayın en düşük seviyesine yakın seyrederken, 10 yıllık ABD tahvil getirileri sınırlı düşüş kaydetti. Bu gelişmeler, altını yurt dışı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. 

Haberin Devamı

YENİ TAHMİN GELDİ 

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde altının güçlü seyrini koruyabileceğini belirterek, zayıf istihdam sinyallerinin dolar ve kısa vadeli getirileri baskılayarak fiyatları 4.380–4.440 dolar aralığına taşıyabileceğini söyledi. 

Memur ve emekli zammı için yeni tahmin! Merkez Bankası’nın son anketinde enflasyon beklentileri değişti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMemur ve emekli zammı için yeni tahmin! Merkez Bankası’nın son anketinde enflasyon beklentileri değiştiHaberi Görüntüle

GÖZLER KRİTİK ABD VERİSİNE ÇEVRİLDİ 

Fed, geçen hafta 25 baz puanlık faiz indirimi yaparken, enflasyonun yüksek seyri ve iş gücü görünümündeki belirsizlik nedeniyle temkinli mesajlar verdi. Piyasalar gelecek yıl 2 faiz indirimi fiyatlarken, bu haftaki istihdam verisi beklentiler açısından kritik görülüyor. 

Kredi kartlarında faiz düştü: Sıra mevduat ve kredilerde... İndirim için kilit tarih!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKredi kartlarında faiz düştü: Sıra mevduat ve kredilerde... İndirim için kilit tarih!Haberi Görüntüle

ALTIN FİYATLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ... YÜZDE 1’İN ÜZERİNDE PRİM YAPTI 

Cuma günü 4.353 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın haftayı 4.299 dolar seviyesinden kapattı. Ons altın fiyatı yeni haftaya hızlı yükselişle başladı. Fiyatlar bugün 4.347 doları gördü. 

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Yurt içinde ise gram altın fiyatı cuma günü 5.976 TL ile tüm zamanların zirvesini test ettikten sonra 5.902 TL seviyesine gerilemişti. Gram altın da yeni haftada ons altına paralel olarak sert yükselişe geçti. Bugün gram altın 5.968 TL seviyesine kadar yükselirken, fiyatlar %1’in üzerinde prim yaptı. 

Piyasada 50 dolar korkusu! Banka ve döviz büroları hala kabul etmiyor: Nedeni belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPiyasada 50 dolar korkusu! Banka ve döviz büroları hala kabul etmiyor: Nedeni belli olduHaberi Görüntüle
Medyada yapay zeka devrimi! Demirören, Microsoft ve D Tech Cloud ile dönüşümü başlattı

Medyada yapay zeka devrimi! Demirören, Microsoft ve D Tech Cloud ile dönüşümü başlattı

Kolombiya'da feci olay! Okul otobüsü kaza yaptı, çok sayıda ölü var

Kolombiya'da feci olay! Okul otobüsü kaza yaptı, çok sayıda ölü var