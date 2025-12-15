Altın fiyatlarında yeni haftada hızlı yükseliş! Nedeni belli oldu

Dolar endeksi, geçen hafta görülen 2 ayın en düşük seviyesine yakın seyrederken, 10 yıllık ABD tahvil getirileri sınırlı düşüş kaydetti. Bu gelişmeler, altını yurt dışı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Haberin Devamı

YENİ TAHMİN GELDİ

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde altının güçlü seyrini koruyabileceğini belirterek, zayıf istihdam sinyallerinin dolar ve kısa vadeli getirileri baskılayarak fiyatları 4.380–4.440 dolar aralığına taşıyabileceğini söyledi.

GÖZLER KRİTİK ABD VERİSİNE ÇEVRİLDİ

Fed, geçen hafta 25 baz puanlık faiz indirimi yaparken, enflasyonun yüksek seyri ve iş gücü görünümündeki belirsizlik nedeniyle temkinli mesajlar verdi. Piyasalar gelecek yıl 2 faiz indirimi fiyatlarken, bu haftaki istihdam verisi beklentiler açısından kritik görülüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ... YÜZDE 1’İN ÜZERİNDE PRİM YAPTI

Cuma günü 4.353 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın haftayı 4.299 dolar seviyesinden kapattı. Ons altın fiyatı yeni haftaya hızlı yükselişle başladı. Fiyatlar bugün 4.347 doları gördü.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Yurt içinde ise gram altın fiyatı cuma günü 5.976 TL ile tüm zamanların zirvesini test ettikten sonra 5.902 TL seviyesine gerilemişti. Gram altın da yeni haftada ons altına paralel olarak sert yükselişe geçti. Bugün gram altın 5.968 TL seviyesine kadar yükselirken, fiyatlar %1’in üzerinde prim yaptı.