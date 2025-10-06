Canlı Borsa
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında yeni haftada rekor

Ons altın bugün ilk kez 3.900 dolar seviyesini aştı. Yurt içinde gram altın fiyatı da yeni bir rekora imza attı. İşte detaylar...

06.10.2025 - 09:27 | | Foreks Haber
Ons altın bugün 3.949 dolara kadar yükseldi. Altının ons fiyatı 3.000 dolar seviyesini Mart ayında ve 3.700 doları Eylül ortasında kırmıştı. 

Yen'deki düşüşün ardından güvenli liman talebi, ABD hükümet kapanması ve Fed'den faiz indirimi beklentilerinin artması fiyatları destekledi. 

GRAM ALTIN DA REKOR KIRDI 

Ons altındaki yükselişe bağlı olarak yurt içinde gram altın fiyatı da rekor seviyeleri test etti. Güne 5.209 TL’den başlayan gram altın 5.294 TL seviyesine kadar yükseldi. Gün içerisinde en düşük 5.206 TL seviyesi görüldü. 

FED’DEN FAİZ İNDİRİMLERİ BEKLENİYOR 

Fed Guvernörü Stephen Miran Cuma günü Trump yönetiminin ekonomi politikalarının etkisine atıfta bulunarak agresif bir faiz indirimi yörüngesi için baskı yaptı. 

CME FedWatch aracına göre yatırımcılar hem Ekim hem de Aralık aylarında 25 baz puanlık ek indirimler fiyatlıyor ve olasılıklar sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 83. 

