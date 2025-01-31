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UzmanparaAltın fiyatlarında yeni rekor
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında yeni rekor

Altın piyasası son zamanların en hareketli günlerine sahne oluyor. Bugün ons altın tarihi rekor seviyeyi test ederken, gram altın fiyatı da tüm zamanların zirvesini gördü. İşte detaylar...

31.01.2025 - 09:26 | | UZMANPARA
Altın fiyatlarında yeni rekor

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Hafta ortasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı önemle takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları da piyasada volatiliteyi artırıyor. 

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Fed beklentiler dahilinde bu toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4.50 seviyesinde tuttu. Toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın politika duruşunu ayarlamak için aceleye gerek olmadığını açıklamasıyla piyasalar hareketlendi. 

TRUMP’IN VERGİ TEHDİDİ PİYASAYI SARSTI 

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada'ya gümrük vergisi koyma tehditlerini tekrarlamasının ardından yatırımcıların güvenli limanlara akın etmesiyle altın fiyatları rekor kırdı. 

ONS ALTINDA YENİ ZİRVE 

Dün 2798 dolar ile tarihi rekor kıran ons altın fiyatı 2799 dolar ile yeni zirveyi test etti. 

GRAM ALTINDA YENİ REKOR 

Dün 3219 lirayı aşan gram altın fiyatı bugün 3228 lira ile tarihi rekor kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 3210 lira seviyesi görüldü. 

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