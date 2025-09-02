Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bugün ons altın 3 bin 500 dolar barajını aşarak tüm zamanların zirvesini gördü. Geçtiğimiz gün 4 bin 600 TL’nin üzerine çıkan gram altın ise bugün 4 bin 642 TL seviyesine kadar yükseldi. Peki sert yükselişin nedeni ne? İşte detaylar...
Ons altın yılbaşından bu yana %33'ün üzerinde artış göstererek 2025 yılında en iyi performans gösteren emtialardan biri oldu. Son 1 aydaki artış yüzde 6'yı geçti.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Yükseliş, ABD’de ekonomik belirsizliğin yanı sıra Fed'in faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentilerin artmasından ve zayıflayan ABD dolarından beslendi. Fed Başkanı Powell kısa bir süre önce politika gevşemesine açık olduklarının sinyalini verdi ve cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporunun daha fazla iş gücü piyasası zayıflığı göstermesi ve faiz indirimi için durumu güçlendirmesi bekleniyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
Trump'ın küresel ticaret savaşının devam eden yansımaları ve Fed'e yönelik sert eleştirileri piyasaları da sarstı. Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeleri artıran söylemler, yatırımcı güvenini sarsıyor ve altının tırmanışına yeni bir ivme kazandırıyor.
GRAM ALTINDAN YENİ REKOR
Dün 4 bin 600 TL seviyesini aşarak önemli bir eşiği daha geçen gram altın fiyatı bugün 4 bin 642 TL ile tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altında gün içerisinde en düşük 4 bin 595 TL seviyesi test edildi.