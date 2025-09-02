Altın fiyatlarında yeni rekor! Gram altın ne kadar oldu?

Ons altın yılbaşından bu yana %33'ün üzerinde artış göstererek 2025 yılında en iyi performans gösteren emtialardan biri oldu. Son 1 aydaki artış yüzde 6'yı geçti.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Yükseliş, ABD’de ekonomik belirsizliğin yanı sıra Fed'in faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentilerin artmasından ve zayıflayan ABD dolarından beslendi. Fed Başkanı Powell kısa bir süre önce politika gevşemesine açık olduklarının sinyalini verdi ve cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporunun daha fazla iş gücü piyasası zayıflığı göstermesi ve faiz indirimi için durumu güçlendirmesi bekleniyor.

Trump'ın küresel ticaret savaşının devam eden yansımaları ve Fed'e yönelik sert eleştirileri piyasaları da sarstı. Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeleri artıran söylemler, yatırımcı güvenini sarsıyor ve altının tırmanışına yeni bir ivme kazandırıyor.

GRAM ALTINDAN YENİ REKOR

Dün 4 bin 600 TL seviyesini aşarak önemli bir eşiği daha geçen gram altın fiyatı bugün 4 bin 642 TL ile tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altında gün içerisinde en düşük 4 bin 595 TL seviyesi test edildi.