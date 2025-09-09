Altın fiyatlarında yeni rekor
Altın fiyatları bu sabah yeni bir zirveye ulaştı. Küresel çapta doların zayıflaması ve bu ay ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin artmasıyla tahvil getirilerinin düşmesi, değerli metal talebini artırdı.
Ons altın erken saatlerde 3 bin 659 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Ons altın fiyatı ay başından bu yana yüzde 5,84 ve yılbaşından bu yana yüzde 39 yükseldi.
GRAM ALTIN DA REKOR KIRDI
Yurt içinde gram altın fiyatı da rekor üstüne rekor kırıyor. Dün 4 bin 800 lira barajını aşan gram altın bugün 4 bin 856 lira ile tüm zamanların zirvesini test etti.
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “ABD Merkez Bankası, piyasanın birden fazla faiz indirimi beklentisini karşıladığı takdirde, altının buradan daha da yükselmesini göreceğiz” dedi.
FED’İN FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEĞİ FİYATLANIYOR
CME Group'un FedWatch aracına göre tüccarlar bu ayki toplantıda Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığını %89,4, 50 baz puanlık büyük bir indirim yapma olasılığını ise %10,6 olarak fiyatlıyor.
Dolar endeksi (DXY), rakiplerine karşı neredeyse yedi haftanın en düşük seviyesine geriledi ve altın diğer para birimi sahipleri için daha cazip hale gelirken, ABD 10 yıllık hazine tahvili getirisi beş ayın en düşük seviyesine düştü.
Bu arada Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günü yapılacak toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.
Yatırımcılar, Fed'in politika yoluna ilişkin daha fazla ipucu için çarşamba günü açıklanacak ABD üretici fiyat verilerini ve perşembe günü açıklanacak tüketici fiyat verilerini bekliyor.
ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN
Waterer, “Potansiyel bir kısa vadeli katalizör, bu hafta ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi olabilir. Bu durumda Fed, Eylül toplantısında güvercin tutumunu artırabilir ve altının 3.700 dolar seviyesine ulaşma hedefini hızlandırabilir” dedi.