Altın fiyatlarında yeni rekor

Altın, küresel ticaret aksama korkuları nedeniyle güvenli liman cazibesini artırarak Asya seansında yükselişine devam etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1 Kasım'dan itibaren mevcut gümrük vergilerine ek olarak Çin'in ABD'ye ithalatına yönelik %100'lük ek gümrük vergileri tehdidinde bulunması piyasa endişelerini artırdı.

‘YATIRIMCILAR DALGALI BİR SÜRECE HAZIRLANMALI’

OCBC Yatırım Stratejisi Direktörü Vasu Menon, "Trump'ın son gümrük vergisi açıklaması, küresel ticarette bir aksama korkularını yeniden canlandırıyor. ABD ve Çin arasındaki son anlaşmazlığın piyasa oynaklığını daha da artırması muhtemel ve yatırımcılar dalgalı bir sürece hazırlanmalı" dedi.

ONS VE GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Ons altın yeni haftada 4 bin 78 dolar ile tüm zamanların zirvesini test ederken, yurt içinde gram altın fiyatı 5 bin 483 TL’yi aşarak rekor kırdı.