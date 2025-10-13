Altın fiyatlarında yeni rekor
Cuma günü sert yükseliş gösteren altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde de yukarı yönlü eğilimini sürdürdü. Bugün gram altın ve ons altın tüm zamanların en yüksek seviyelerini test etti. İşte detaylar...
Altın, küresel ticaret aksama korkuları nedeniyle güvenli liman cazibesini artırarak Asya seansında yükselişine devam etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1 Kasım'dan itibaren mevcut gümrük vergilerine ek olarak Çin'in ABD'ye ithalatına yönelik %100'lük ek gümrük vergileri tehdidinde bulunması piyasa endişelerini artırdı.
‘YATIRIMCILAR DALGALI BİR SÜRECE HAZIRLANMALI’
OCBC Yatırım Stratejisi Direktörü Vasu Menon, "Trump'ın son gümrük vergisi açıklaması, küresel ticarette bir aksama korkularını yeniden canlandırıyor. ABD ve Çin arasındaki son anlaşmazlığın piyasa oynaklığını daha da artırması muhtemel ve yatırımcılar dalgalı bir sürece hazırlanmalı" dedi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
ONS VE GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR
Ons altın yeni haftada 4 bin 78 dolar ile tüm zamanların zirvesini test ederken, yurt içinde gram altın fiyatı 5 bin 483 TL’yi aşarak rekor kırdı.