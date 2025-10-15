Altın fiyatlarında yeni zirve

Altın fiyatı, ABD’de ek faiz indirimi beklentilerinin artması ve yenilenen ABD-Çin ticaret geriliminin güvenli liman talebini artırmasıyla bugün ons başına 4.200 dolar seviyesini aştı.

Haberin Devamı

Spot altın ons başına 4.193 dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

Yurt içinde gram altın fiyatı da ons altındaki yükselişe paralel olarak artışını sürdürdü. Gram altın bugün 5 bin 670 TL’nin üzerini gördü.

PİYASADA YÜKSELİŞİN SEBEBİ NE?

StoneX kıdemli analisti Matt Simpson, "ABD hükümetinin kapanması ve Jerome Powell’ın güvercin açıklamaları, altın fiyatlarının yükselişini hızlandıran son nedenler oldu" dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD iş gücü piyasasının zayıf seyrettiğini ancak ekonominin “beklenenden biraz daha sağlam bir rotada” olabileceğini belirtti. Powell, faiz kararlarının “toplantıdan toplantıya” alınacağını, zayıf iş gücü ve hedefin üzerindeki enflasyonun dengeleneceğini ifade etti.

Haberin Devamı

FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Yatırımcılar, Ekim ve Aralık aylarında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını neredeyse kesin görüyor. Düşük faiz ortamı ve siyasi belirsizlik dönemlerinde altın genellikle güçlü performans gösteriyor.

YILBAŞINDAN BU YANA DİKKAT ÇEKEN KAZANÇ

Ons altın, yılbaşından bu yana %59,5 değer kazandı. Bu artışta jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, ABD faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve fon girişleri etkili oldu.