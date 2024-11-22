Gram altın yeniden 3 bin TL'yi gördü

Geçen hafta sert düşüş gösterdikten sonra yeni haftanın ilk işlem gününde tepki çıkışı yapan altın fiyatları yeni haftayı güçlü yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

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Marex Analisti Edward Meir, altının Bitcoin'in 100.000 dolara doğru yükselişinden, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikten ve daha fazla çatışma riskinden destek aldığını söyledi.

ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Haftanın son işlem gününe 2671 dolardan başlayan ons altın şu sıralarda yükselerek 2693 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2668 dolar, en yüksek ise 2710 dolar seviyeleri test edildi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altın için direnç seviyesi 2695 dolarda. Buranın geçilmesi halinde 2732 dolar hedeflenebilir. Aşağıda destek ise 2656-2643 dolar aralığı olarak öne çıkıyor.

GRAM ALTIN 3 BİN LİRAYI GÖRDÜ

Güne 2962 liradan başlayan gram altın şu sıralarda yükselerek 2990 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2949 lira, en yüksek ise 3011 lira seviyeleri test edildi.