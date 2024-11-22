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UzmanparaGram altın yeniden 3 bin TL'yi gördü
Uzmanpara Altın Fiyatları

Gram altın yeniden 3 bin TL'yi gördü

Altın fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının daha da tırmanmasının getirdiği güvenli liman talebinin desteğiyle yükselmeye devam ediyor. Gram altın bugün kritik eşik olan 3 bin TL seviyesini test etti.

22.11.2024 - 09:15 | | UZMANPARA
Gram altın yeniden 3 bin TL'yi gördü

Geçen hafta sert düşüş gösterdikten sonra yeni haftanın ilk işlem gününde tepki çıkışı yapan altın fiyatları yeni haftayı güçlü yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. 

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Marex Analisti Edward Meir, altının Bitcoin'in 100.000 dolara doğru yükselişinden, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikten ve daha fazla çatışma riskinden destek aldığını söyledi. 

ONS ALTIN YÜKSELİYOR 

Haftanın son işlem gününe 2671 dolardan başlayan ons altın şu sıralarda yükselerek 2693 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2668 dolar, en yüksek ise 2710 dolar seviyeleri test edildi. 

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT 

Ons altın için direnç seviyesi 2695 dolarda. Buranın geçilmesi halinde 2732 dolar hedeflenebilir. Aşağıda destek ise 2656-2643 dolar aralığı olarak öne çıkıyor. 

GRAM ALTIN 3 BİN LİRAYI GÖRDÜ

Güne 2962 liradan başlayan gram altın şu sıralarda yükselerek 2990 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2949 lira, en yüksek ise 3011 lira seviyeleri test edildi. 

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