Altın fiyatlarını etkileyen 3 kritik gelişme

Altın fiyatları geçtiğimiz gün oldukça hareketli bir seyir izledi. Piyasaların gözü kulağı ise 3 kritik gelişmedeydi. Dün akşamüzerine doğru altın fiyatlarında yön değişti. Peki piyasaları hangi gelişmeler hareketlendirdi?

ECB’NİN FAİZ KARARI PİYASALARIN GÜNDEMİNDEYDİ

Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı geçtiğimiz gün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararındaydı. Banka faiz oranlarını 75 baz puan artırdı. Böylelikle 24 yılın en sert faiz artışı kaydedilmiş oldu.

ECB mevduat hesap oranını 75 baz puan artırarak yüzde 0.75 seviyesine çekti. Banka refinansman faiz oranını ise yüzde 1.25 seviyesine yükseltti. Böylelikle banka son 24 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu. Piyasalarda beklenti de faiz oranlarının 75 baz puan artırılması yönündeydi.

Banka marjinal borçlanma oranını da 75 baz puan artırarak yüzde 1.50 seviyesine yükseltti.

FAİZ KARARI SONRASI KRİTİK AÇIKLAMA

Faiz kararının ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, “Politika faizine öncelik veriyoruz. Hedeflerimizden uzağız daha yüksek faiz artışları mümkün” dedi.

Ayrıca Lagarde nötr faiz oranına ulaşabilmek için birkaç faiz artırımının daha gerekeceğini söyledi. Lagarde’ın faiz artışına ilişkin şahin söylemleri dikkat çekti.

POWELL’DAN ‘FAİZ ARTIŞINA DEVAM’ MESAJI

Geçtiğimiz gün piyasalar tarafından takip edilen bir diğer gelişme ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıydı. Powell, enflasyonda hedefe ulaşana kadar faiz artışlarına devam edileceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARINI 3 KRİTİK GELİŞME ETKİLEDİ

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve Lagarde ile Powell’ın faiz artışına ilişkin mesajlarının ardından altın fiyatları hareketlendi.

Geçtiğimiz güne 1718 dolardan başlayan ons altın öğleden sonra düşüşünü hızlandırdı. Ons altın akşamüzeri 1704 dolara kadar geriledikten sonra 1708 dolardan kapandı. ECB’nin faiz artırımı, Lagarde ve Powell’ın şahin açıklamalarının etkisiyle birlikte ons altın gerileme gösterdi.

Dün 1006 liradan açılan gram altın ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte 999 liraya kadar geriledikten sonra günü 1001 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Haftanın son işlem gününde ise altın fiyatları yükselişe geçti. Bu hafta 110 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın rekorunu kıran dolar endeksi bugün itibarıyla düşüş gösteriyor. Dolar endeksinin 108.403 seviyesine kadar gerilemesiyle birlikte altın fiyatları primlendi.

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Bugüne 1708 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 1728 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1708 dolar, en yüksek ise 1729 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın son işlem gününe 1001 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1013 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1001 lira, en yüksek ise 1014 lira seviyeleri test edildi.