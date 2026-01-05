Altın, gümüş ve petrolde yeni tahmin! Piyasalar Maduro operasyonu sonrası merakla bekliyor

Milliyet.com.tr/ÖZEL Geçtiğimiz hafta sonu ABD'nin Venezuela’ya yönelik saldırı başlatması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin yapılan operasyonla ülke dışına çıkarılması dünyada büyük ses getirdi.

‘ABD’NİN PETROL VE MADENLERİ ELE GEÇİRME GİRİŞİMİ’

ABD’nin saldırılarının başlamasının ardından açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin saldırılarını ülkenin petrolünü ve madenlerini ele geçirme girişimi olarak nitelendirdi.

TRUMP DUYURDU: MADURO VE EŞİ ELE GEÇİRİLDİ

Venezuela’ya yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “ABD, başarılı biçimde, Venezuela ve liderine geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülkeden uçakla çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile ortaklaşa yürütülmüştür” ifadelerini kullandı. Trump, basına yaptığı açıklamada ise, Maduro ve eşinin yakalanmasını “muhteşem bir operasyon” olarak nitelendirdi.,

MADURO VE EŞİ YARGILANACAK

Öte yandan ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşinin silah ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu ve yakında New York’ta mahkemeye çıkarılacaklarını duyurdu.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’ye götürülerek ülkenin en karanlık cezaevlerinden biri olarak anılan Metropolitan Detention Center’a sevk edileceği bildirildi.

300 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Yapılan ölçümlere göre rezerv büyüklüğünün 300 milyar varilin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Varili 60 dolardan hesaplanırsa 18 trilyon dolarlık petrol rezervine sahip bir ülke konumunda.

‘İLGİNÇ OLAN HERHANGİ BİR TEPKİ GÖSTERİLMEMİŞ OLMASI’

Peki ABD’nin Venezuela operasyonu sonrası petrol, altın ve gümüş fiyatları nasıl seyreder? Piyasalara ilişkin beklentilerini açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Milliyet.com.tr'ye yaptığımız daha önceki yorumlarımızda okuyucular ABD'nin saldırı riskinden bahsettiğimizi hatırlayacaktır. Aslında beklenen bir durumdu, çünkü ABD bölgeye yığınak yapıyordu. Operasyonun ani ve çabuk olması Venezuela ordusunun bu hareketi beklemediğini de açıkça gösteriyor. İlginç olan herhangi bir tepki gösterilmemiş olması, ancak Venezuela petrol rezervi konusunda dünyanın en zengin yataklarına sahip bir ülke.

‘PETROLE SAHİP OLAN FİYATLARI DÜŞÜREBİLİR’

Burada petrole sahip olan petrol fiyatlarını düşürebilir. Konu daha çok petrol işletmeciliği ve fiyatları üzerine odaklanılmış ve Maduro iddialarının tıpkı Irak ve diğer ülkelerde olduğu gibi yalan ve algı yönetimi için oluşturulmuş olma ihtimali bir hayli fazladır.

Trump, “Amerikan petrol şirketleri Venezuela'ya gidip petrol tesislerini ayağa kaldıracaklar. Venezuela'yı güvenli bir geçiş olana kadar ABD yönetecek ve Amerikan petrol şirketlerinin ülkedeki tesisleri yeniden faaliyete geçirilecek” dedi. Niyetin ne olduğu açıkça belli. Bu duruma Rusya ve Çin'in tavrı çok önemli. Çin, ABD’nin askeri operasyonla alıkoyduğunu açıkladığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılmasını istedi.

‘TEPKİLER ARTARSA RİSKLER DE ARTACAK’

Pekin yönetimi, söz konusu adımın uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı. Bu açıklama, yapılan operasyona Çin'in nasıl yaklaştığını göstermesi açısından önemlidir. Bu tepkiler artarsa 2026’da riskler artacaktır. İlginç olan orta vade altın sinyalleri aşağı yönü göstermeye başladığında bu operasyonun başlamış olmasıdır. Bu arada Tump gerekirse 2. bir operasyonun yapılabileceğinin de sinyalini vermiş durumda.

HİSSE SENETLERİ NASIL ETKİLENİR?

Savaş riski arttıkça ve diğer ülkeler konuya dahil oldukça piyasaların dalgalanma riski de artacaktır. Çünkü riskteki gelişmelere göre pozisyonlar ayarlanacaktır. Bu gelişmeler hem global büyümeyi tehdit edebilir duruma gelebilir ki o zaman tüm emtialara talep azalması olacak demek hem de borsa şirketlerinin hedeflenen karı yapamayacağı anlamına gelir. O yüzden silah üretimi yapanlar dışında diğerlerinde satış baskısı olabilir.

GRAM ALTINDA YENİ HEDEFLER BELLİ OLDU

29.12.2025 tarihinde 6.279 TL seviyesini gören gram altın, ons altın fiyatına paralel düşüş göstererek cuma günü 5.990 TL seviyelerine geldi. Bulunduğu seviyeler tıpkı ons altında olduğu gibi kritik seviyeler. 5.977 TL seviyelerinin altında olması satış ağırlıklı bir piyasa anlamına gelecektir. Şimdilik orta vade aşağı sinyalleri gelmeye devam ediyor. 5.875 TL ve 5.785 seviyelerinde destekleri olduğundan buralarda tutunma ihtimali var. 6.190 TL seviyeleri de kar satışı gelme konusunda önemli bir seviyedir.

‘TEMKİNLİ OLMAK LAZIM’ DİYEREK RAKAM VERDİ!

Son günlerde 4.328 dolar seviyelerinde tutunma çabası içerisinde olan bir ons altın grafiği görüyoruz. 4.345 dolar seviyesinin altı satıcılı piyasalara girdiğimiz anlamına geliyor ve son kapanışı 4.331 dolar seviyesinde yaparak ayı piyasası dediğimiz satıcılı piyasa sinyalini teyit ediyor. Kaldı ki orta vade göstergeler 5 gündür aşağı yönde sinyaller vermektedir. Venezuela operasyonu bu sinyallerin başladığı döneme denk gelmiştir. Ancak şimdilik piyasa bu nedenle altına gelen alımları fazlasıyla karşılamış durumda. ‘Devamı gelir mi? birlikte göreceğiz. Sinyaller düşüşü gösterdiği için temkinli olmak lazım. Yeni gelişmeler riski artırırsa o zaman dalgalanma da artar. Şimdilik 4.240 dolar seviyesini oldukça yüksek ihtimal olarak görüyoruz.

PETROLDE YENİ TAHMİN

Brent crude oil futures fiyatı kapanışı 60.75 dolar seviyesinde ve ABD’den gelen açıklamalar Venezuela'da bulunan ABD petrol şirketlerinin faaliyetlerini sürdürmesi, petrol kuyularının rehabilite edilerek üretimin artırılması hedefleniyor gibi görünüyor. Burada asıl hedefin petrol arzı yapan Rusya ve İran gibi ülkelerin petrol gelirlerini azaltarak zora düşmelerini sağlamak olduğundan, Venezuela'da petrol arzını artırarak petrol fiyatlarını düşürmeye çalışacaklarını söyleyebiliriz. O yüzden Brent petrolde 50 dolarlar civarını dolar görebiliriz. Yükselişten ziyade düşüş gelme ihtimali fazladır.

GÖZLER ÇİN’E ÇEVRİLDİ

Burada Çin operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. Ancak bu açıklamanın ötesinde yaptırım konusunda ne yapacağı önemlidir. O yüzden eylem bazında herhangi bir uygulama görürsek o zaman piyasaları ciddi şekilde etkileyecektir.

'CİDDİ FİYAT OYNAKLIKLARI YAŞANABİLİR’

Jeopolitik riskler yaptırımlara dönüşürse zaten sermaye birikimi de zorlaşacak. Talebin azalmasını da düşünürsek satış baskısı gelme riski de artabilir. Altın ve gümüşte ciddi fiyat oynaklıkları yaşanabilir. O yüzden şimdilik yeni alım konusunda fazla aceleci olmamakta fayda var gibi görünüyor. Tok alıcı olmak gerekiyor diye düşünüyoruz.”