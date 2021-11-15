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UzmanparaAltın haftaya rekorla başladı
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın haftaya rekorla başladı

Haftanın ilk gününde gram altın iç piyasada hareketli seyrini sürdürüyor. Altının gramı bugün 603 lirayı test ettikten sonra 599 lira seviyesinde dengelendi.

15.11.2021 - 07:52 | | UZMANPARA
Altın haftaya rekorla başladı

Küresel altın fiyatları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle yönünü yukarıya çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı sonrası piyasalarda faiz artışının yakın zamanda gerçekleşmeyeceğinin fiyatlanması altına olan ilgiyi artırdı.

Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyonun 31 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte ons altın 1871 dolara ulaşarak 5 ayın zirvesine çıktı.

ABD’de ekonomik görünüme ilişkin bozulmalar güvenli liman altının cazibesini artırıyor. Bu gelişmeyle birlikte fiyat artışlarından korunmak isteyen yatırımcılar altına yatırım yapıyor.

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ONS ALTIN GERİLİYOR

Haftanın ilk işlem gününde ise ons altın önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.19 oranında düşüşle 1864 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1858 dolar, en yüksek ise 1871 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEDEN GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz haftaya 567.5 liradan başlayan gram altın, çarşamba günü ons altında görülen primli seyirden destek bularak kazançlarını artırdı. Cuma günü 601 lirayı test eden gram altın, 598.1 liradan kapandı.

Haftanın ilk işlem gününde ise gram altın, döviz kurundaki yükselişin etkisiyle rekor kırdı. Bugün 603 lira ile zirveyi test ettikten sonra gerileyen gram altın 599 lira seviyesinde dengelendi.

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