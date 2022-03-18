Altın haftayı düşüşle kapatmaya yöneldi

Para ve emtia piyasalarında gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD’nin Rusya’ya yönelik enerji yaptırımlarının etkisiyle birlikte ons altın 1.5 yılın zirvesine ulaşmıştı.

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1.5 yılın zirvesinden geri çekilen ons altın haftayı düşüşle tamamlamaya yöneliyor. Bugüne 1942 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1933 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1926 dolar, en yüksek ise 1945 dolar seviyeleri görüldü.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİNDE AZALMA ONS ALTINI BASKILIYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde somut bir ilerleme kaydedilemese de Rusya’nın saldırılarının hafiflemesi jeopolitik risk algısını düşürdü. Bu durum yatırımcıların güvenli liman altın talebini azaltırken, fiyatların geri çekilmesinde etkili oldu.

FED’İN FAİZ KARARI PİYASAYI ETKİLEDİ

Öte yandan çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına çekti. Böylelikle Fed, 2018 yılından bu yana ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

Fed’in faiz kararı sonrası ons altın geçtiğimiz gün 1949 dolar seviyesinin üzerine çıkarak primli bir seyir izlemişti.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izliyor. Gram altın şu dakikalarda 917 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 911 lira, en yüksek ise 921 lira seviyeleri görüldü.

Geçtiğimiz hafta 969 lira seviyesine kadar yükselerek primli bir seyir izleyen gram altın bu haftayı düşüşle kapatmaya yöneliyor.