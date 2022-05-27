Altın haftayı kazançla tamamlamaya yöneldi

Altın fiyatlarındaki hareketli seyir yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artırmaya başlamasıyla düşüşe geçen ons altın geçtiğimiz hafta toparlanma kaydetmişti.

Pazartesi gününe 1846 dolardan başlayan ons altın salı günü 1869 dolara kadar yükselerek haftalık bazda zirve seviyeyi gördü. Salı günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son toplantısına dair tutanakların yayınlanmasıyla birlikte ons altında düşüş hızlandı.

Tutanaklarda Fed üyeleri önümüzdeki birkaç toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılması yönünde görüş bildirdi. Fed’den gelen sıkı para politikasına ilişkin mesajlar sonrası ons altın çarşamba günü 1842 dolara kadar geriledi.

ABD’DEKİ KRİTİK GELİŞME SONRASI ONS ALTIN TOPARLANDI

Ons altın perşembe günü 1840 dolar seviyelerine geriledikten sonra ABD’de 1. çeyrek GSYH verilerinin açıklanmasıyla toparlanma kaydetti. ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.5 oranında daraldı. ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde daralmasıyla birlikte yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. Ons altın dün 1850 dolardan kapandı.

ONS ALTIN HAFTALIK KAZANCA YÖNELDİ

Bugüne 1850 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1859 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1847 dolar, en yüksek ise 1859 dolar seviyeleri görüldü.

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Analistler spot altın için destek seviyesini 1830 dolar/ons olarak ortaya koyarken, 1867 dolar/ons seviyesinin geçilmesi halinde 1885 dolar/ons’un hedefleneceğini de ifade ediyor.

GRAM ALTIN 980 LİRAYI GÖRDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı son günlerde dolar/TL’deki hareketlerin etkisiyle yön buluyor. Geçtiğimiz güne 974 liradan başlayan gram altın döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 965 liraya kadar geri çekildikten sonra 972 liradan kapandı.

Bugüne 972 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli hareket ederek 980 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 971 lira, en yüksek ise 980 lira seviyeleri görüldü.