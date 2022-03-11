Altın haftayı yükselişle kapatmaya yöneldi

Para ve emtia piyasalarında yaşanan sert hareketler yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken iki ülkeden dışişleri bakanları Antalya’da bir araya geldi.

ONS ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

Türkiye, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası heyetler somut bir konuda uzlaşıya varamadı. Bu gelişmeyle birlikte ons altın geçtiğimiz gün 2 bin dolar seviyesini aştı. Rusya, Ukrayna arasındaki gerilimin altın fiyatları üzerinde büyük rol oynamaya devam ettiği görülürken, jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesi yatırımcıların güvenli liman altına yönelmesinde etkili oluyor.

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Bugüne bin 996 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileme kaydederek bin 990 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük bin 981 dolar, en yüksek ise bin 999 dolar seviyeleri görüldü. Bu gelişmeyle birlikte ons altın 2 bin dolar kritik seviyenin altında seyrediyor.

Son günlerde gerçekleşen sert yükselişin etkisiyle birlikte ons altın fiyatı haftayı yükselişle kapatmaya yöneldi.

ABD’DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

Öte yandan yatırımcıların merakla beklediği ABD enflasyon verisi de açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayında yıllık bazda yüzde 7.9 oranında artış kaydetti. Piyasa tahminleri de tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 7.9 yükseleceği yönündeydi.

Bu gelişmeyle birlikte ABD’de enflasyon 40 yılın zirve seviyesindekini seyrini sürdürdü.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı son günlerde ons altında görülen yükselişin etkisiyle primli bir seyir izledi. Geçtiğimiz gün 962 liranın üzerine çıkan gram altın 950 lira seviyesinden kapandı.

Bugüne 950 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 955 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 945 lira, en yüksek ise 958 lira seviyeleri görüldü.