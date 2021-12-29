Altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği

Döviz hesaplarından TL'ye dönüşüme destekten sonra altın hesapları için de destek sağlanacak.

MERKEZ BANKASI'NDAN ALTIN HESAPLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 21 Aralık 2021 tarihli ve 62 sayılı Basın Duyurusu ile döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağı açıklanmıştı.

Bu defa altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir."

KARAR RESMİ GAZETE'DE DE YAYIMLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğin amacı, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.

Buna göre, 28/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak.

Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak.

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankası'nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilir, karşılanmayan kısım için Merkez Bankası'nca ödeme yapılmayacak.

VADE SONUNDA FİYAT FARKININ ÖDENMESİ

Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankası'nca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankası'nca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen destekten bir defaya mahsus olarak faydalanabilecek.

16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nın dördüncü maddesinin birinci fıkrası ile 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ'in (Sayı: 2020/3) üçüncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve dördüncü fıkrası hükümleri bu Tebliğ kapsamında açılacak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına uygulanmayacak.

ALINAN KARAR ALTIN FİYATLARINI NE KADAR ETKİLER?

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ekonomist İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatlarını etkilemez. Yeni yatırımcıların yastıkaltı birikimleri fiyatları etkilemez. Bu içeride dolar/TL kuruna ve ons altın fiyatına göre belirleniyor. Burada hassasiyeti olan insanlar var. Faiz hassasiyeti olan insanların parasını ekonomiye nasıl kazandıracaksınız?

Ben diyorum ki Hazine Bakanlığı’na ya da sisteme başarısız olursunuz. Bunu istişare yapalım. Psikolojide şöyle bir şey vardır. İnsanlar bir şey almadan bir şey vermez. Burada karşılık nedir her yıl değeri yüzde 35 artan bir emtiadan bahsediyoruz. Bu insanlar enflasyondan korunmak ve ev almak için birikim yapıyorlar. Eğer TOKİ, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası bir araya gelirse ve döviz ve altınları peşinat olarak kabul ederse yastıkaltı birikimlerinin daha çabuk olacağını düşünüyorum.

Kuyum belgesi olmadan artık kimse kuyum ticareti yapmayacak. Bu belgeyi almak için ustalık belgesi şartı kaldırıldı, o zaman neden ustalık belgesine sokup bu belgeyi verdiniz. İnsanların altın mevduatlarındaki çözülmesi, TL’ye geçmesinin çeşitli yöntemleri var, insanlara bir şey vereceksiniz ve burada çözülme bekleyebilirsiniz. Bu sistemin sonucu şudur benim elimde altın var ben faizden faydalanmak istiyorum en azından kafam rahat olsun belki altın fiyatları düşer diye düşünülebilir. Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması için benim endişem var.

Şöyle bir faydası olabilir ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımına gidecek, altının ons fiyatında 1800 dolar seviyelerindeyiz 1600 dolara kadar geri çekilebilir bu baskıdan korunmak isteyen vatandaşlar için bir fırsat oluyor. Uzun vadeli yatırımcılar ve faiz hassasiyeti olan yatırımcılara bir şey vermeniz gerekiyor. Kolay kredi kullanmasını sağlayabilirsiniz, bu süreçte onlar da birikimlerini bozar ve TL mevduata geçer.

PİYASALAR BU YILI NASIL KAPATIR?

Piyasalarda son iki haftadır dalgalı bir seyir var. Piyasalardaki bu dalgalı seyir devam eder. Hem bankalarda hem Kapalıçarşı'nın açık olduğu bir dönemdeyiz. Yine 2022 yılında problemler, 2021’deki problemler neyse devam ediyor. Ekonomik daralmalar, Fed’in faiz artırma süreci gibi etkenler. Şu anda rahat bir nefes alma dönemindeyiz bu 3 ayda dalgalı bir piyasa bizi bekliyor olabilir. Bazen ABD’ye bazen jeopolitik risklere bakacağız. Emtia Fed’e odaklandı. Geçen hafta 650 lira olan gram altın yatırımcısına yüzde 50 alım pozisyonu vermişti. Ons altınla gram altını birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Gram altın dolar/TL’ye bağlı olduğu için her yıl yatırımcının yüzünü güldürmeye devam eder."