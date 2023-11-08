Altın ithalatı 3 ayın zirvesinde

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre geçen ay altın ithalatı 23 bin 182 kg oldu. Böylece bir önceki ayda kaydedilen 14 bin 961 kg ithalatın yüzde 54,9 üzerine çıkılırken, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 44 bin 568 kg ithalatın yüzde 48 altında kalındı.

Haberin Devamı

Altın ithalatı temmuz ayında görülen 38 bin 145 kg'nin ardından en yüksek seviyesini gördü.

Yılın ilk 10 ayında toplam altın ithalatı 280 bin 575 kg olarak gerçekleşti.

GÜMÜŞ İTHALATI TARİHİ ZİRVESİNDE

Gümüş ithalatında ekim ayında tarihi zirve görüldü. Geçen ay 131 bin 391 kg yapılan ithalat kayıtların tutulmaya başladığı dönemden bu yana en yüksek rakam oldu. Daha önce bu yılın mart ayında 123 bin 153 kg ile zirve görülmüştü.

Gümüş ithalatı yılın ilk 10 ayında 802 bin 723 kg seviyesine ulaştı.