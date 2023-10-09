Altın ithalatı 4 ayın dibinde

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre geçen ay altın ithalatı 14 bin 961 kg oldu. Böylece bir önceki ayda kaydedilen 21 bin 223 kg ithalatın yüzde 29,5, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 39 bin 32 kg ithalatın yüzde 61,7 altında kalındı.

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Altın ithalatı mayıs ayında görülen 13 bin 426 kg'nin ardından en düşük seviyesini gördü.

Yılın ilk 9 ayında toplam altın ithalatı 257 bin 393 kg, gümüş ithalatı 671 bin 331 kg seviyesine ulaştı.