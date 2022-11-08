Altın ithalatı 63 ayın zirvesinde

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı ekim ayında 44 bin 568 kg ile 63 ayın en yüksek seviyesine geldi. 2021 yılının aynı ayında ithalat bin 213 kg seviyesinde bulunuyordu.

Böylece 2014 yılı Temmuz ayında gerçekleşen 62 bin 852 kg ithalatın ardından en yüksek rakama ulaşıldı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre aynı ayda gümüş ithalatı 66 bin 609 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 34 bin 313 kg seviyesindeydi.