Altın kritik eşiğin üzerinde

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yön arayışını sürdürüyor. Genel itibarıyla dalgalı seyrin gözlendiği altın piyasasında yatırımcılar fiyatlamaları merakla takip ediyor.

Çarşamba günü 1721 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın, bu tarihten sonra kayıplarını telafi ederek toparlanma kaydetti. Perşembe günü 1728 dolardan açılan ons altın, 1764 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 1753 dolardan kapandı.

ONS ALTIN HAFİF DÜŞÜYOR

Haftanın son işlem gününe 1753 dolardan başlayan ons altın önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.21 altında 1753 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1751 dolar, en yüksek ise 1757 dolar seviyeleri görüldü.

Geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları para ve emtia piyasaları tarafından yakından takip edildi.

Fed Başkanı Powell, ABD’nin hala ‘tam istihdamdan uzak’ olduğunu söyledi. Bu gelişmenin ardından perşembe günü altına olan talep arttı ve fiyatlarda toparlanma eğilimi görüldü.

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ALTIN FİYATLARINI BELİRLEYECEK KRİTİK UNSUR

Fed Başkanı Powell, bankanın para politikasına yön verecek olan enflasyon ve istihdam verilerine yönelik hedefleri çok sıkı tutuyor. Eğer enflasyon ve istihdam verilerinde bir iyileşme görülürse bu durumda pandemi sürecinde bozulan ekonomik görünüme ilişkin beklentiler azalacak. Böylece Fed sıkı para politikasına dair adımları gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda bu durumda dolarda güçlenme eğilimi artacak ve altın fiyatları düşecek.

Eğer ABD ekonomisine yönelik görünüm endişe verirse böyle bir durumda Fed para politikasına yönelik adımları ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu senaryoda ise dolar güç kaybeder ve altın fiyatlarında yükseliş hız kazanır.





GRAM ALTIN KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Haftanın ilk işlem gününde 503 lirayı aşan gram altın, genel itibarıyla bu seviyenin altında işlem gördü. Dün yükselerek tekrardan 500 lira direncini aşan gram altın, bugün itibarıyla primli bir seyir izliyor.

Haftanın son işlem gününe 502 liradan başlayan gram altın, yüzde 1 oranında yükselişle 499.9 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 498.9 lira, en yüksek ise 502.2 lira seviyeleri görüldü.

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DOLAR VE EURO HAFİF DÜŞÜYOR

Güne 8.89 liradan başlayan dolar/TL, önceki kapanışına göre hafif gerileyerek yüzde 0.17 oranında düşüşle 8.87 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.85 lira, en yüksek ise 8.90 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 10.27 lira seviyesinde kısmi düşüş kaydediyor.