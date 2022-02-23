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UzmanparaAltın kritik eşikte
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın kritik eşikte

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz dünyanın gündeminde. Para ve emtia piyasaları ABD ve Avrupa’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara odaklanırken, altın fiyatlarında kararsız seyir gözleniyor. Geçtiğimiz gün 1918 dolara çıkarak 8 ayın zirvesini yenileyen ons altın, bugün 1900 dolar sınırında işlem görüyor. Peki gram altında son durum ne? İşte detaylar…

23.02.2022 - 09:21 | | UZMANPARA
Altın kritik eşikte

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanımasıyla küresel çapta yeni bir krizin fitili ateşlenmiş oldu.

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Rusya’nın kararı sonrası ABD ve Avrupa yaptırımları açıkladı. Rus bankaları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimler hedef alınırken, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını ‘işgal başlangıcı’ olarak nitelendirdi.

PİYASALAR FED’İ BEKLİYOR

Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında gerçekleştireceği faiz artışı piyasalar için hayati önem taşıyor. Fed, beklentilerin üzerinde bir faiz artışı gerçekleştirmesi durumunda dolar küresel çapta değer kazanır ve altın fiyatlarında baskı artar. Bunun tersi bir durumda ise altında yükseliş sürebilir.

ONS ALTIN 8 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 1903 dolardan başlayan ons altın jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesiyle birlikte 1918 dolara kadar yükseldi. 8 ayın zirvesini yenileyen ons altın 1907 dolardan kapandı.

Bugüne 1899 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre geri çekilerek 1894 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1893 dolar, en yüksek ise 1903 dolar seviyeleri görüldü.

Son günlerde altında Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler fiyatlanırken, piyasadaki karışık seyir yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

GRAM ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNDEN YÖNÜNÜ AŞAĞI ÇEVİRDİ

Yurt içinde ise ons altındaki fiyat hareketleri gram altına yansıyor. Geçtiğimiz güne 840 liradan başlayan gram altın 850 liraya kadar çıkarak 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın 841 liradan kapandı.

Bugüne 841 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 839 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 836 lira, en yüksek ise 844 lira seviyeleri görüldü.

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