CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Altın kritik seviyeyi geçti
18.08.2020 - 08:46 |

Altın kritik seviyeyi geçti

Altın fiyatlarında geri çekilmelerin ardından toparlanma başladı. Ons altının yeniden iki bin doları geçmesiyle birlikte gram altın fiyatlarında da yükseliş yaşandı.

Altın kritik seviyeyi geçti
ABONE OL

Geçtiğimiz hafta psikolojik sınır olan iki bin doların altında seyreden ons altın yeni haftaya yükselişle başladı. Dün bin 929 dolarla güne başlayan ons altın gün sonunda 1990 dolara kadar yükseldi. 61 dolarlık yükseliş yaşayan ons altın gram altın fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu. Gram altın fiyatlarında dün 16 lira seviyesinde yükseliş yaşandı.

Bugüne de yüksek seviyelerden başlayan ons altın iki bin doları geçti. Koronavirüse ilişkin Rusya’nın aşı iddiası dışında herhangi bir gelişme olmaması, ABD-Çin arasındaki gerginliğin devam etmesi, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmaların başlaması altına olan talebi destekliyor.

Ons altın şu dakikalarda iki bin 6 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın 473 TL, çeyrek altın da şu dakikalarda 756 TL seviyesinde.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Hülya Avşar'ın tekne keyfiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Binlerce aday bu sorunun yanıtını arıyor

AÖL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Binlerce aday bu sorunun yanıtını arıyor

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı!

Yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı!

Sıradaki Haber