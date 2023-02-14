Altın piyasası ABD enflasyonunu bekliyor

ABD’den gelen ekonomik veriler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin gelişmeler altın ve döviz fiyatlamalarını belirliyor.

ABD’de 2022 yılı Aralık ayı enflasyon rakamının yüzde 6.5 seviyesine gerilemesinin ardından piyasalar moral bulmuş ve altın fiyatları yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırmıştı. Fed’in faiz artış hızında yavaşlamaya gitmesi altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemişti.

Ons altın 2 Şubat tarihinde 1959 doları görerek 9 ayın zirvesini test etmişti. Gram altın ise 1185 lira ile tarihi rekor kırmıştı. Ancak ABD’de tarım dışı istihdamın sürpriz yapması ve beklentilerin çok üzerinde artmasıyla birlikte altın fiyatları sert düşmüştü. Ons altın 1900 doların altına gerilerken, gram altın 1130 lira seviyesinin altına sarkmıştı.

GEÇEN HAFTA ALTIN FİYATLARI YATAY SEYRETTİ

Geçtiğimiz haftaya 1863 dolardan başlayan ons altın perşembe günü 1890 doları gördükten sonra düşüşe geçti. 1860 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın haftayı 1864 dolar seviyesinden kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 0.03 oranında değer kaybetti. Ons altında değer kaybı çok düşük oranda gerçekleşti.

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Geçen haftaya 1127 liradan başlayan gram altın ise perşembe günü 1144 liraya kadar yükseldikten sonra 1126 lira seviyesine kadar geriledi. Gram altın haftayı 1128 lira seviyesinden kapattı.

Haftalık bazda gram altın yüzde 0.03 oranında değer kazandı. Gram altın da ons altına paralel olarak düşük hacimli bir seyir izledi.

PİYASALAR ABD ENFLASYON RAKAMLARINA ODAKLANDI

Öte yandan piyasaların gözü kulağı bugün saat 16.30’da açıklanacak olan ocak ayı ABD enflasyon rakamlarına çevrildi. ABD’de tüketici fiyatlarının yüzde 6.2 seviyesine gerilemesi bekleniyor. 2022 yılı Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5 olarak açıklanmıştı.

ABD’de enflasyon rakamlarının piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşmesi veya beklentilerin altında gelmesi durumunda Fed’in faiz artışlarını yavaşlatacağı beklentisi hakim olabilir. Bu durum altın piyasasının yükselmesine yol açabilir.

Tam tersi bir durumda ise enflasyonun yüksek gelmesi Fed’in faiz artışlarına devam edebileceği beklentilerini kuvvetlendirebilir. Bu durumda altın fiyatlarında kayıplar görülebilir.

KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ PİYASADA SON DURUM NE?

Geçtiğimiz güne 1864 dolardan başlayan ons altın 1850 dolara kadar geriledikten sonra 1854 dolardan kapandı.

Bugüne 1854 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1862 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1852 dolar, en yüksek ise 1865 dolar seviyeleri test edildi.

Haftaya 1128 liradan başlayan gram altın 1121 liraya kadar geriledikten sonra 1123 liradan kapandı.

Bugün 1123 liradan açılan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 1128 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1121 lira, en yüksek ise 1130 lira seviyeleri görüldü.