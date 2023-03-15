Altın piyasasında ABD etkisi

ABD’de 3 bankanın peş peşe batmasının ardından yatırımcılar güvenli liman arayışına yöneldi. Özellikle ABD’nin en büyük 16. bankası konumunda bulunan Silikon Vadisi Bankası’nın iflas etmesi piyasaları hareketlendirdi.

Silikon Vadisi Bankası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına gitmesiyle birlikte elinde tuttuğu hazine tahvili ve bonoları zararına satmak zorunda kaldı. Bunun üzerine bir de mevduat sahiplerinin paralarını çekmek istemesiyle likidite krizi yaşandı.

Silikon Vadisi Bankası iflas bayrağını çekerken, ABD’li regülatörler mevduat sahiplerinin paralarının korunacağını söyledi. Ancak bankayı kurtarma gibi bir planın olmadığı belirtildi.

BANKA İFLASLARI SONRASI ALTIN FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Haftanın ilk işlem gününde dolarda görülen sert satışların etkisiyle birlikte altın fiyatlarında yükselişler dikkat çekti. Ons altın 1914 dolara kadar çıkarken, gram altın 1167 lirayı gördü. Salı günü ise yatırımcılar ABD enflasyon verisini merakla bekliyordu.

ABD’DE ENFLASYON SÜRPRİZ YAPMADI

ABD’ de dün saat 15.30’da şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel yüzde 6 seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 6.4 seviyesindeydi.

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Şubatta aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.4 oranında arttı. Ocakta aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.5 oranında yukarı gelmişti.

Piyasalarda beklenti de aylık enflasyonun yüzde 0.4 oranında artması yönündeydi.

ENFLASYON VERİSİ SONRASI ALTIN HAREKETLENDİ

Salı günü enflasyon rakamlarının açıklanmasından önce 1900 dolar civarında hareket eden ons altın 1895 dolara kadar geriledi. Büyük değişim göstermeyen ons altın günü 1903 dolardan kapattı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasından önce 1163 lira civarında hareket eden gram altın 1155 lirayı gördü. Gram altın günü 1161 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1903 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif yükselerek 1906 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1885 dolar, en yüksek ise 1906 dolar seviyesi görüldü.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1161 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1163 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1151 lira, en yüksek ise 1183 lira seviyesi test edildi.