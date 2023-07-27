Altın piyasasında 'Fed' etkisi

Para ve emtia piyasalarının merakla beklediği Fed faiz kararı dün açıklandı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25-5.50 seviyesine çıkardı. Böylelikle faiz oranı 22 yılın zirvesine çıkmış oldu.

FAİZ KARARI SONRASI POWELL’DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, piyasalara önemli mesajlar verdi. Fed'in gelecekteki faiz hareketlerinde "verilere bağlı bir yaklaşım" izlemeye devam edeceğini söyledi.

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Fed'in eylül toplantısıyla ilgili bir soru üzerine verilerin uygun olması halinde FOMC'nin faizleri artırmasının kesinlikle mümkün olduğunu belirten Powell, ancak Komite'nin faizleri sabit tutmasının da ihtimali dahilinde olduğunu söyledi.

ONS ALTIN POWELL’DAN DESTEK BULDU

Powell’ın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla birlikte ABD dolarının zayıflaması ons altına destek verdi. Ons altında fiyat 20 Temmuz'dan bu yana ilk kez 1982 dolar seviyesinin üzerini test etti.

Güne 1971 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1978 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1970 dolar, en yüksek ise 1982 dolar seviyeleri test edildi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altın fiyatının bugün 1987 dolar direncini hedefleyeceğini öngörüyor. Bu seviyenin kırılması halinde 2002-2011 dolar aralığı yeni hedef olacak. Bugünün destek noktaları ise 1974 ve 1966 dolar.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİYOR

Güne 1707 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1714 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1701 lira, en yüksek ise 1717 lira seviyeleri görüldü.