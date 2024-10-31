Altın rekor seviyelere yakın seyrediyor

Altın fiyatları ABD seçimleri öncesinde güvenli liman talebinin artması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek hafta vereceği faiz kararını etkileyecek veriler öncesi rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor.

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FİYATLAR ZİRVEYE YAKIN

Ons altın fiyatı bugün 2790 dolar ile rekor kırdıktan sonra şu dakikalarda hafif gerileyerek 2785 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2782 dolar seviyesi görüldü.

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Geçtiğimiz gün 3076 lira ile tarihi rekor kıran gram altın bugün 3075 lira seviyesini gördü. Gram altın şu sıralarda 3067 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 3064 lira, en yüksek ise 3075 lira seviyeleri test edildi.

GÖZLER FED’DE

Öte yandan beklenenden yüksek gelen ABD istihdam verileri ve güçlü GSYİH rakamları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin boyutuna ilişkin ihtimalleri azaltmasına neden olsa da, banka önümüzdeki haftaki toplantısında daha fazla parasal genişleme uygulama yolunda ilerlemeye devam ediyor.