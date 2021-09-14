Altın ve dolar için nefesler tutuldu

Para ve emtia piyasaları bugün ABD'den gelecek olan enflasyon verilerine kilitlendi. Özellikle koronavirüsün gölgesinde ekonomilerin toparlanmaya çalıştığı son dönemde merkez bankaları ve hükümetler pandemi ile mücadele sürecinde ekonomilerini toparlamak için önemli adımlar attılar. Pandeminin açtığı ağır yaraları sarmaya çalışan hükümetler getirdikleri kalkınma planlarıyla ekonomiye müdahale ederken merkez bankaları ise paranın musluğunu açarak piyasaları fonladı.

Özellikle ABD Merkez Bankası'nın varlık alım programları ve Avrupa Merkez Bankası'nın Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında ekonomiyi canlandırmak adına önemli hamleler yapıldı. Tüm dünya ekonomilerine bakıldığında ise genişlemeci politikalara gidilerek ekonomik toparlanma kapsamında önemli adımlar atıldı. Ancak bunun bir faturası oldu. Paranın musluğu açıldıkça ülke ekonomilerinde enflasyonist eğilim artışa geçti.

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD'de ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Buna göre ÜFE ağustosta aylık bazda 0.7 arttı. ÜFE verileri yıllık bazda ise yüzde 8.3 oranında yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte ÜFE, Kasım 2010 yılından bu yana en büyük artışını kaydetmiş oldu.

ÜFE verilerinin yükseliş kaydetmesiyle birlikte ilerleyen dönemde bu artışın TÜFE'ye de yansıyacağı görüşü hakim oldu. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole toplantılarının ardından piyasalara verdiği ekonomik mesajda varlık alımlarına yönelik azaltım için yıl sonunu işaret etmiş ve enflasyon hedeflemesi konusunda yaptığı açıklama dikkatle takip edilmişti.

PİYASALAR KRİTİK VERİYE KİLİTLENDİ

Bugün ise Türkiye saati ile (TSİ) 15.30'da ABD ağustos ayı TÜFE verileri yakından takip edilecek. Temmuz ayında ABD TÜFE yıllık bazda yüzde 5.4 oranında artış kaydetmişti. Piyasa beklentisi ise yüzde 5.3 artış olacağı yönündeydi.

Eğer enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirse Fed'in varlık alım programını daha erken bir tarihte azaltacağı görüşü hakim olabilir. Bununla birlikte enflasyonu baskılayabilmek için Fed daha erken bir tarihte faiz artışına gidebilir. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir enflasyon verisi dolar kurunun güç kazanmasına ve ons altında ise geri çekilmeleri beraberinde getirebilir.

Enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi durumunda ise ekonomik toparlanmaya yönelik endişeler azalır ve piyasalarda risk iştahı artar. Bu durumda ise altın fiyatlarında yukarı yönlü bir ivme görülebilir.





ONS ALTIN HAFİF GERİLİYOR

Ons altın ise enflasyon verisi öncesi haftanın ikinci işlem gününde 1800 dolar kritik eşiğinin hemen altında 1790 dolar seviyesinde hafif gerileme kaydediyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1789 dolar en yüksek ise 1796 dolar seviyeleri görüldü.

Son günlerde fiyat hareketlerine bakıldığında 1800 dolar pivot seviyesi civarında hareketini sürdüren ons altında 1780 dolar seviyesi önemli destek noktası olurken 1840 dolar direnç seviyesi olarak öne çıkıyor.

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GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Geçtiğimiz gün satıcılı seyrin hakim olduğu gram altın, bugün ons altındaki fiyat hareketlerine paralel olarak düşüş kaydediyor. Güne 485.9 lira seviyesinden başlayan gram altın öğle saatleri itibarıyla 485.9 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 485 lira, en yüksek ise 486 lira seviyeleri görüldü.





DOLAR ENDEKSİ PSİKOLOJİK DİRENCİN ALTINDA

Geçtiğimiz hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve cuma günü ABD’den gelen verilerle 92.1’den 92.8’e kadar yükselen dolar endeksi bugün itibarıyla 92.5 seviyesinde bulunuyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısındaki hareketinin incelendiği dolar endeksi 93 kritik eşiğinin hemen altında yön arayışını sürdürüyor.

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DOLAR VE EURO PRİMLİ

Güne 8.42 liradan başlayan dolar/TL, öğle saatlerinde 8.44 lira seviyesinde primli seyrediyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 8.40 lira, en yüksek ise 8.45 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 9.98 lira seviyesinde yükseliş kaydediyor.

EURO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON EĞİLİMİ GİDEREK ARTIYOR

Öte yandan dünya ticaret hacminde önemli paya sahip Euro Bölgesi'nde enflasyon eğilimi giderek artıyor. Aralık 2020'de -0.3 seviyesinde bulunan TÜFE, Ağustos 2021 yılı itibarıyla yüzde 3’e kadar artış kaydetti. Bu gelişmelerle birlikte Euro Bölgesi'nde enflasyon Aralık 2011 itibarıyla en yüksek seviyeyi gördü.

Euro Bölgesi'nin lokomotifi Almanya'da ise TÜFE ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 oranında artış kaydetti. Böylelikle Almanya'da enflasyon 28 yılın en yüksek seviyesine yükselmiş oldu. Almanya'da en son 1993 yılında enflasyon oranı yüzde 4'ün üzerine tırmanarak yüzde 4.3 olmuştu.

ECB'NİN TAHVİL ALIMLARI AZALABİLİR

Geçtiğimiz hafta ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentisi doğrultusunda faizleri sabit bırakırken varlık alım programının toplam büyüklüğünde bir değişikliğe gitmemişti. Ancak bankanın tahvil alımlarının son iki çeyreğe göre daha düşük hızda gerçekleşebileceğine yönelik açıklaması piyasalar tarafından dikkat çeken gelişme olarak kayda geçti.