Altın ve dolarda 'müzakere' düşüşü!

ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz gün 2.557’ye ulaşarak son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil getirilerinin yükselmesi doların küresel çapta değer kazanmasına neden olurken, bu durum altın fiyatlarında sert kayıpları beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyona karşın mayıs ayında politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemişti. Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrası tahvil getirileri yükselmiş, dolar endeksi yönünü yukarı çevirmişti.

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Yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altından çıkarak tahvile yönelmesi fiyatların baskılanmasında etkili oldu. Tahvil faizlerindeki yükseliş dolara olan talebi artırıyor.

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken, iki ülkeden heyetler İstanbul’da bugün kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul'da Rus heyetiyle görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereci Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi. Bugünkü zirve üç saat sürdü, görüşmelere yarın devam edilecek. Müzakere sonrası Rus Heyeti'nden yapılan açıklamada "Bazı noktalarda uzlaşabildik" ifadeleri kullandı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini duyurdu.

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Kritik zirve sonrası yapılan açıklamaların etkisiyle altın piyasasında düşüş hızlandı. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir devam ediyor.

ONS ALTINDA SERT KAYIP

Güne 1922 dolardan başlayan ons altın, 1914 dolar seviyesinden işlem görürken, müzakereler sonrası yapılan açıklamanın etkisiyle kayıplarını hızlandırdı. Ons altın 1901 dolara kadar düştü. Ons altın şu dakikalarda 1909 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN YÜZDE 1'DEN FAZLA DÜŞTÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatında da sert kayıplar görüldü. Güne 916 liradan başlayan gram altın, müzakere öncesi 912 liradan işlem görürken, heyetlerin yaptığı açıklama sonrası 893 liraya kadar geri çekildi. Bu gelişmeyle birlikte gram altında günlük değer kaybı yüzde 1 seviyesinin üzerine çıktı. Gram altın şu dakikalarda 901 liradan işlem görüyor.

DOLAR MÜZAKERE ETKİSİYLE GERİ ÇEKİLDİ

Dolar/TL haftanın ikinci gününe 14.80’in üzerinde başladı. Kur 14.82 lira civarında hareket ederken, müzakereler sonrası yapılan açıklamaların etkisiyle 14.57 liraya kadar geri çekildi. Dolar/TL şu dakikalarda 14.72'den işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 16.33 lira ile primli seyrediyor.