Altın ve gümüş fiyatlarında tarihi rekor

Ons altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde 4.400 dolar eşiğini aşarak tüm zamanların zirvesine çıktı. Gram altın ise 6.085 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekor kırdı. Spot gümüş ise 69.45 dolarla yeni zirvesini test etti.

Altın bu yıl şimdiye kadar yüzde 67,5 yükselerek birçok rekoru geride bıraktı. 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına doğru ilerliyor.

GÜMÜŞ GETİRİDE ALTINI SOLLADI

Gümüş ise yılbaşından bu yana yüzde 140 artışla altını açık ara geride bıraktı. Bu yükselişte güçlü yatırım girişleri ve devam eden arz kısıtları etkili oldu.

ALTIN UYARISI!

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, aralık ayının altın ve gümüş için genellikle olumlu getiriler sunduğunu belirterek mevsimsel etkilerin destekleyici olduğunu söyledi. Ancak altının bu ay yüzde 4 yükseldiğine dikkat çeken Simpson, yıl sonuna yaklaşılırken işlem hacimlerinin düşmesi ve kâr satışlarının artması ihtimaline karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Geleneksel bir güvenli liman olarak görülen altın, artan jeopolitik ve ticari gerilimler, merkez bankalarının istikrarlı alımları ve gelecek yıl daha düşük faiz beklentileriyle destek buluyor. Zayıflayan dolar da altını alıcılar için daha cazip hale getirdi.

PİYASALAR İKİ FAİZ İNDİRİMİ FİYATLIYOR

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın temkinli duruşuna rağmen gelecek yıl iki faiz indirimi fiyatlıyor.

Diğer değerli metallerde de yükseliş görüldü. Platin yüzde 4,4 artışla 2.076,62 dolara çıkarak 17 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Paladyum ise yüzde 4,7 yükselerek 1.80,122 dolarla yaklaşık üç yılın zirvesini gördü.