Altın ve gümüş fiyatlarında yön aşağı döndü

Yeni haftanın ilk iki işlem gününde yükseliş gösteren altın fiyatlarında yön bugün aşağı döndü. Ons altın fiyatı 4.500 dolar seviyelerinden 4.450 dolar seviyelerine indi. Ons altın fiyatı 26 Aralık’ta 4.549,71 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

FİYATLAR YENİDEN YÜKSELECEK Mİ?

Analistler altının 4.500 dolar direncini yeniden test etmesini bekliyorlar. Bu seviyenin aşılması halinde fiyatların 4.515 ila 4.534 dolara yükselmesi öngörülüyor.

Analistler fiyat 4.455 doların üzerinde kaldığı sürece 4.534 ve 4.549 dolar hedefleri geçerliliğini koruyacağını da vurguluyorlar. Ancak 4.455 doların altına inilmesi halinde 4.406 dolara düşüş tetiklenebilir.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Bugün 6.228 TL seviyesine kadar yükselen altının gramı düşüşe geçti. Şu sıralarda 6.168 TL seviyesinden işlem gören gram altında gün içerisinde en düşük 6.150 TL seviyesi test edildi.

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, “Değerli metaller bu hafta hızlı yükseldi ve her zaman bir miktar kar realizasyonu olur. Dolar da fiyatları baskıladı” dedi. Dolar, iki haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesine yakın dar bir aralıkta hareket ederek diğer para birimi sahipleri için dolar bazlı varlıkları daha pahalı hale getirdi.

FED’DEN İKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Yatırımcılar bu yıl Fed’den en az iki faiz indirimi beklerken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri piyasaya yön verecek. Bugün ise JOLTS anketi ve ADP özel istihdam verileri de piyasa için belirleyici olacak. Fed Guvernörü Stephen Miran, salı günü yaptığı açıklamada ekonomiyi desteklemek için agresif faiz indirimlerinin gerekli olduğunu söyledi.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA GERİLEDİ

Spot gümüş ise yüzde 1,7 düşerek ons başına 79,86 dolara indi. Metal, 29 Aralık’ta 83,62 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Gram gümüşün fiyatı da 114 TL’den 109 TL seviyelerine geriledi.