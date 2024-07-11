Altın ve gümüş ithalatı azaldı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre Haziran ayında altın ithalatı 7 bin 268 kg olarak gerçekleşti. Altın ithalatı Ocakta 11 bin 546 kg, Şubatta 11 bin 193 kg, Martta 12 bin 781 kg, Nisanda 11 bin 419 kg ve Mayısta 11 bin 834 kg seviyesinde kaydedildi.

Haberin Devamı

Yılın altı aylık döneminde ise ithalat 55 bin 42 kg seviyesine ulaştı.

GÜMÜŞ İTHALATI

Aynı ayda gümüş ithalatı son 14 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İthalat 446 kg seviyesinde kaldı. Böylece 2011 yılı Nisan ayında gerçekleşen 60 kg ithalatın ardından en düşük rakam görüldü.

Yılın ilk beş ayında ithalat miktarı 145 bin 65 kg oldu.