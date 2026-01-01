Altın ve gümüşte ‘2026’ beklentisi: 2 farklı senaryo masada

Milliyet.com.tr/ÖZEL 2025’in en çok kazandıran iki yatırım aracı altın ve gümüşte bu hafta sert hareketler yaşandı. 2 değerli emtiada gerçekleşen sert kayıplarla birlikte piyasa adeta ‘kara pazartesi’yi yaşadı.

GRAM ALTINDA DEĞER KAYBI 300 TL’Yİ AŞTI

Ons altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde 4.500 dolar seviyelerinden 4.300 dolara kadar gerilerken, gram altın fiyatı da 6.250 TL’den 5.900 TL seviyelerine indi. Gram altında hafta başından bu yana değer kaybı 300 TL’yi aştı.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA ÇAKILDI

Gram gümüşün fiyatı da hafta başında 115 TL seviyelerini gördükten sonra düşüşe geçti. Gram gümüş 100 TL'nin altında işlem görürken, ons gümüş de pazartesi günü 83.97 dolarla rekor kırdıktan sonra 70 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Peki altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Altında 2026 yılı için 2 farklı senaryoyu milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Pazartesi günü ve salı gününün de bir bölümünde devam eden altın ve gümüşteki hızlı geri çekilmelerin nedeni özellikle teknik gösterge olan RSI endeksinin gümüş ve altın için aşırı alım bölgesine gelmiş olmasıydı.

Bu, sert bir teknik düzeltme hareketi olarak başladı. Yıl sonuyla birlikte özellikle gümüşte tüm zamanların rekoru 84 dolarlar seviyesi test edildikten sonra sert bir geri çekilme ile yeniden 70 dolarların üzerindeki seviyeye bir geri dönüş hareketini gördük. Aynı durum ons altın tarafında da gerçekleşti.

‘2025'TE ALTINDA YÜKSELİŞİ BAŞLATAN TRUMP’IN ADIMIYDI’

2025'in başında ons altın tarafında hareketi tetikleyen neydi? Onu da bir hatırlayalım. Yatırım fonlarına yapılan altın yatırımlarının 26 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmesiydi. Ama asıl daha da geriye gidecek olursak Trump'ın koltuğa oturur oturmaz, özellikle dünya genelinde dağınık bir vaziyette olan kıymetli metaller, başta altın olmak üzere bunların Amerika'da toplanması talimatını vermesiydi. Hep başlıklarda Fed faiz kararı gösterildi ama geri planda altındaki bu sert yükseliş hareketinde bu fonların toplanması etkili olmuştu.

Trump koltuğa otur oturmaz ve sonrasında hızlı bir şekilde ETF’lere girişler gördük. Merkez bankalarının özellikle döviz pozisyonlarından daha çok kıymetli metal pozisyonlarını artırdığını gördük. Çin Merkez Bankası, 12 ay boyunca aralıksız altın alımına devam etti ve 2026’da da alım yapacağına dair mesajları gördük.

PAZARTESİ GÜNÜ YAŞANAN SERT KAYBI NEDENİ NEYDİ?

Gelinen noktaya baktığımızda özellikle 2024’te %27 yükselen ons fiyatlamasının 2025’te %70'lere varan bir değer kazancını beraberinde görmüş olduk ve sonrasında yılın son gününe gelirken de teknik aşırı alım bölgesine gelmenin getirmiş olduğu sert realizasyon hareketini görüyoruz.

2026 YILI İÇİN İKİ FARKLI SENARYO!

Ons altında 2025 Ocak ayında 2.793 dolar seviyesinde yıla başladık. 29 Aralık itibarıyla günlük %4.41’lik bir değer kaybı ile 4.331 dolar seviyelerine kadar gerileyen bir ons fiyatlamasını gördük.

Yukarı yönlü hareketlerde 2026’da 4.550-4.600 dolar kuvvetli direnç olmuş durumda. Bu seviye şu anda akıllarda da önemli kırılması zor bir seviye olarak öne çıktı. Putin'in evinin yakınına bir İHA’nın düşmesi ve bundan dolayı Ukrayna ile tam barışın eşiğindeyken Rusya'nın yeniden ‘bu konuyu gözden geçireceğim’ mesajının yılın son gününe denk gelmesi altın tarafında baskıyı artırabilir. Yukarı yönde 4.600 dolar seviyesi kırılırsa 4.620 dolar seviyesi ikinci direnç noktamız olur. 2026 yılı içerisinde bu seviyenin sonrasında da 5.050 dolar ons’lar yeni hedef noktası olur.

Bir diğer senaryoda da diyelim ki geri çekilme hareketi oldu. 29 Aralık'ta 4.331 doları görmüştük. Bu seviyenin altında 4.260 dolar seviyesi var. 4.200 dolar da önemli bir ana trend desteğidir. Bunun altına sarkmalarda kalıcılık olursa ons altında sert değer kayıpları devam eder. Bu bir olasılıktır ama pazartesi günkü %4.41’lik değer kaybı sonrası 4.331 dolara gerilmesinin ardından gözler 4.260 dolar desteğinin çalışıp çalışmayacağına çevrildi. Bu biraz zor ama ihtimal dahilinde diyebilirim.

BU İKİ TARİHE DİKKAT: ‘FİYATLARDA 3 BİN TL’LİK YÜKSELİŞ SÖZ KONUSU’

Gümüş, 83.62 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolayısıyla hem altında hem gümüşte yerli yatırımcının geri çekilmelerin her birini bir alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyorum. 2025 yılı 31 Ocak tarihinde gram altın 3.222 lira seviyesindeydi. 29 Aralık'a baktığımızda ise 6.194 TL seviyesinden işlem gördüğünü görüyoruz. Yaklaşık olarak 3.000 liralık kabaca bir yükseliş söz konusu.

‘GÜMÜŞTE 2011’DEN BU YANA EN SERT HAREKET’

Altın yatırımcısının yüzü bir hayli güldü. Aynı şekilde gümüş yatırımcısının da yüzü gülmüş oldu ki gümüş yaklaşık olarak 2011’den bu yana en sert yükselişini gerçekleştirmiş oldu. Bir de endüstriyel emtia olması fiyatlara dair olumlu bir etken oldu. Yerli yatırımcı gümüşü bir endüstriyel emtiadan çok güvenli liman, parayı koruyan bir unsur olarak bakıyor. Altın ve gümüşte her geri çekilme yatırımcı için yine alım fırsatı olacaktır.

YÜKSEK FİYATTAN ALTIN ALAN PANİK YAPMALI MI?

Kişiler eline para geçtikçe yeni alımlarla maliyetini aşağıya çekebilir. Paranın tamamıyla belli bir seviyeden gidip almak yerine peyderpey alımlar yapmak doğru strateji olacaktır. Paniklemelerine gerek yok ama 2026 yılında durum biraz daha farklılaşabilir. Diyelim ki bir kişinin 100 tane gram altını varsa bunun 30 tanesini ya da 40 tanesini zaman zaman satarak bu geri çekilmeleri bekleyip yeni alım fırsatı yaratabilirler.

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN 2026 SENARYOSU!

2026 yılının ilk üç ayı için gram altında özellikle 6.200-6.300 TL bandına doğru hareketler görebiliriz. Gümüşte önümüzdeki 6 aylık süreçte dolar bazında 90 dolarlar seviyesini beklediğimi belirteyim. Ons altında ise 5.010 dolar bandı 6 ayda beklenebilir. TL bazında gümüşte farklılıklar söz konusu olabilir ama daha çok yatırımcının tercihini altından yana kullanması orta vade için biraz daha doğru strateji olacaktır.”