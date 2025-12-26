Altın ve gümüşte 2026 öncesi tarihi hareket! İşte hızlı yükselişin sebebi

Altın ve gümüş fiyatlarında yeni yıl öncesi ralli sürüyor. Piyasalar, hareketli geçen bir yılı tamamlamaya hazırlanırken, gelecek yılın önemli başlıklarından biri olması beklenen ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni başkanının kim olacağı tartışması yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'in yönetimine yönelik belirsizliklerin yanı sıra yeni başkanın parasal gevşeme yolunda daha fazla adım atacağı beklentisi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Gelecek yıl Fed'in gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi dikkati çekiyor.

PİYASALARDA HIZLI YÜKSELİŞİN SEBEBİ BELLİ OLDU

Bu gelişmelerle, Noel tatili sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yaklaşık 2 baz puan artarak yüzde 4,15 seviyesine çıkarken, dolar endeksi ise yatay seyirle 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatının Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından destek bulduğu görülürken, altının onsu bugün 4 bin 531,1 dolarla rekor kırdı. Ons altın şu sıralarda kazancının bir kısmını geri vererek, yüzde 0,6 primle 4 bin 505 dolardan işlem görüyor.

Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş de rekor kırmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde 75,15 dolarla rekor seviyeyi gören gümüşün ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 3,7 yükselişle 74,6 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolde ise Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ/TL DE REKOR KIRDI

Ons altın fiyatının rekor kırmasıyla birlikte yurt içinde gram altın da tarihi zirvesini test etti. Gram altın bugün 6.245 TL seviyesine kadar yükselirken, çarşamba günü ilk kez 6.200 TL eşiği kırılmıştı. Gümüşün TL fiyatı ise bugün 103.62 ile rekor kırdı.

İŞLEM HACMİ DÜŞÜK KALDI

Noel tatili nedeniyle birçok ülkede piyasaların kapalı olmasıyla birlikte altın ve gümüşte işlem hacimleri de düşük kaldı. Bu durum da fiyatların daha hızlı hareket etmesine yol açıyor.