Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde 4.300 doları aşarken, ons gümüşün fiyatı da 64.57 dolara ulaşarak tüm zamanların zirvesini test etti. Gümüşün TL fiyatı da 88.67 ile yeni bir rekora imza attı.

YILBAŞINDAN BU YANA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Ons altın fiyatı yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 64.41 oranında kazandırdı. Teknik analize göre, ons altın için 4.312 ila 4.343 dolar aralığında yükseliş potansiyeli bulunuyor. Destekler ise 4260 ve 4209 dolarda.

GRAM ALTINDAN YENİ REKOR GELDİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel olarak yükselişini sürdürürken, fiyatlar kritik eşiği aştı. 5.900 liranın üzerine çıkan gram altın 5.956 TL seviyesini test etti. Gram altın en son 17 Ekim’de 5.905 TL’yi test ederek rekor kırmıştı. Bugün itibarıyla gram altın yeni bir rekora imza atmış oldu.

PİYASALARDA BEKLENTİLER ŞEKİLLENİYOR

Doların üçüncü haftalık düşüşüne yaklaşması, denizaşırı alıcılar için altını daha ucuz hale getiriyor. ANZ analisti Soni Kumari, "Piyasanın nokta grafiğinin yalnızca bir indirim öngörmesine rağmen, gelecek yıl için hala iki faiz indirimi fiyatladığı gerçeğinden yola çıkan yatırımcılarla altın oldukça olumlu görünüyor" dedi.

Fed, bu hafta yılın üçüncü 25 baz puanlık faiz indirimini gerçekleştirdi. Yatırımcılar, açıklamayı ve Başkan Jerome Powell'ın yorumlarını beklenenden daha az sert bularak, enflasyonda soğuma ve iş gücü piyasasında yumuşamaya dair daha net işaretler görülmeden ek kolaylaştırma yapılmayacağı mesajını aldı.

GÖZLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KRİTİK VERİYE ÇEVRİLDİ

Faiz getirmeyen altın gibi varlıklar, düşük faiz ortamlarında fayda sağlama eğiliminde. Yatırımcılar şimdi Fed'in politika yolu hakkında daha fazla ipucu için önümüzdeki haftanın tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

Spot gümüş fiyatı, sağlam sanayi talebi, azalan stoklar ve ABD'nin kritik mineraller listesine dahil edilmesiyle bu yıl iki katından fazla arttı. Teknik olarak, gümüş için yuvarlak dip kırılımının 75 dolar seviyesini işaret ettiği belirtiliyor.