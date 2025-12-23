Altın ve gümüşte tarihi rekor: Nedeni belli oldu!

Artan jeopolitik gerilimler ve ABD’de ilave faiz indirimleri beklentileriyle ons altın ve gümüş tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükseldi. Güçlü ralli, her iki metalin de 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansına doğru ilerlemesini sağladı.

Altın fiyatı gün içinde %1,2’ye varan yükselişle 4.497,84 dolar/ons seviyesini gördü. Gümüş de benzer bir artışla 70 dolar/ons seviyesini test etti.

Spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 1,1 artışla 4.486,77 dolardan, gümüş yüzde 1,1 artışla 69,64 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA REKOR KIRDI

Yurt içinde gram altın fiyatı ons altındaki sert yükselişe bağlı olarak rekor kırdı. Dün 6.114 TL seviyesine kadar yükselen gram altın bugün 6.192 TL seviyesini test etti.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Ons altın yılbaşından bu yana %71 değer kazanırken, gümüşteki artış %141’a ulaştı. Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın 2026’da iki faiz indirimi yapacağı beklentisini fiyatlamaya devam ediyor. Düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metalleri destekliyor.

Jeopolitik riskler de güvenli liman talebini artırıyor. ABD’nin Venezuela’ya yönelik petrol ablukasını genişletmesi ve Ukrayna’nın Akdeniz’de Rusya’nın gölge filosuna ait bir petrol tankerini hedef alması fiyatları yukarı taşıyan gelişmeler arasında yer aldı. ABD Sahil Güvenliği bu ay yaptırım kapsamındaki bir süper tankere el koyarken, iki gemiyi daha durdurmaya çalıştı.

Merkez bankalarının güçlü alımları ve altına dayalı ETF’lere artan girişler de yükselişi destekledi. ETF varlıkları Mayıs ayı hariç yılın her ayında artış gösterdi. Fed yetkililerinden gelen daha güvercin mesajlar ve küresel belirsizlikler, altın ve gümüşün cazibesini güçlendirmeyi sürdürdü.