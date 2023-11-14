Altın yatırımcıları ABD enflasyonunu bekliyor

Para ve emtia piyasalarında gözler bugün açıklanacak olan ABD enflasyonunda olacak. Son haftalarda Orta Doğu’da yaşanan İsrail-Filistin savaşının jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte altın fiyatları rekor seviyelere tırmanmıştı.

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ALTIN ZİRVEDEN SERT DÜŞTÜ

Ons altın 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın fiyatı 1830 lira ile tarihi rekor kırmıştı. Zirve seviyeleri test ettikten sonra altın fiyatları geçtiğimiz hafta sert kayba yöneldi. Savaşın risklerini büyük ölçüde fiyatlayan altın piyasasında yön terse döndü.

BUGÜN ÇOK KRİTİK

Öte yandan bugün ABD’de ekim ayı enflasyon verisi açıklanacak. ABD’de tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 3.7 seviyesinden yüzde 3.3’e gerilemesi bekleniyor.

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ABD’de yıllık enflasyonun düşüş göstermesi beklenirken, çekirdek enflasyonda ise değişim öngörülmüyor. Çekirdek enflasyondaki seyir piyasalarda yönü tayin edecek.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

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Dün 1937 dolardan açılan ons altın 1928 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra 1946 dolardan kapandı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1946 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1943 dolar, en yüksek ise 1948 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1789 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1790 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1786 lira, en yüksek ise 1798 lira seviyeleri görüldü.