Altın yatırımcıları ABD verisini bekliyor

Piyasalarda gözler Fed’in para politikasına ilişkin gelişmelerde olmaya devam ediyor. Salı ve çarşamba günleri Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda faiz artışına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Powell konuşmasında faiz oranlarının beklenenden daha yüksek olması gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu. Powell yüzde 2 hedefine bağlı kalmanın gerçekten önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Ayrıca Powell mart ayı toplantısında neredeyse kesin olan faiz artışının ne ölçüde olacağı konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi.

ALTIN FİYATLARINDA ‘FED’ BASKISI

Powell’ın açıklamaları sonrasında ons altın ve gram altında büyük düşüşler görüldü. Ons altın çarşamba günü 1809 dolara kadar gerilerken, gram altın 1100 lira seviyesini test etti. Perşembe günü ise piyasada toparlanma eğilimi görüldü.

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Geçtiğimiz güne 1813 dolardan başlayan ons altın 1835 dolara kadar yükseldikten sonra 1830 dolardan kapandı.

Perşembe gününe 1104 liradan başlayan gram altın 1119 lirayı gördükten sonra 1115 liradan günü tamamladı.

YATIRIMCILAR TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNİ BEKLİYOR

Altın yatırımcıları bugün saat 16.30’da ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Fed Başkanı Powell son yaptığı açıklamalarda faiz artırımlarının boyutunun gelecek verilerde olacağını söyledi.

Powell her söyleminde enflasyon ve iş gücü verilerinin önemine değiniyor. ABD’de enflasyon Fed’in yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor. Fed enflasyonu baskılayabilmek için 8 toplantıda da üst üste faiz artırımına gitmişti. Bugün açıklanacak olan iş gücü verileri faiz artışına ilişkin piyasalara ipucu verebilir.

Şubat ayı tarım dışı istihdam verisinin 205 bin artması bekleniyor. Bir önceki ay tarım dışı istihdam sürpriz yaparak beklentilerin çok üzerinde 517 bin artmıştı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Güne 1830 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1836 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1827 dolar, en yüksek ise 1837 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın son işlem gününe 1115 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1119 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1103 lira, en yüksek ise 1120 lira seviyeleri test edildi.